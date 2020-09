Rachel Legrain-Trapani, maman : elle dévoile son corps deux mois après son accouchement

Rachel Legrain-Trapani redécouvre les joies des biberons et des nuits blanches. Déjà Maman de Gianni, (bientôt sept ans) né de ses amours avec le footballeur Aurélien Capoue, l’ancienne Miss France et son compagnon Valentin Léonard ont accueilli le petit Andréa, le 7 juillet 2020. Un bonheur, que les jeunes parents partagent avec leurs fans sur les réseaux sociaux à travers d’adorables photos de famille.

Proches de ses abonnées, la chroniqueuse de C8 partage également avec eux des photos de son corps post-partum. Dans les stories de son compte Instagram du 16 septembre 2020, la belle brune de 32 ans se dévoile à travers un cliché d’elle en sous-vêtements. "2 mois post-partum. J’ai perdu mes kilos pris pendant la grossesse mais le corps en a pris un coup… Encore un peu de patience et je vais commencer la rééducation abdominale", écrit-elle.

"La chute d’hormone joue sur ma ’positive attitude’"

Ce n’est pas la première fois que Rachel Legrain-Trapani se confie sur les changements de son corps depuis qu’elle a accueilli son deuxième garçon. Le 12 août dernier, elle posait fièrement à la plage dans un maillot de bain noir. En légende du cliché, elle confiait combien il est "difficile de passer du ventre rond de la grossesse, qu’on aime toucher et montrer à un ventre mou, vide et cicatrisé…". Quant au mouvement body positive, "la chute d’hormone joue sur ma ’positive attitude’".

Ayant l’impression que "mon corps est un champ de bataille ( je me disais la même chose après Gianni mais le corps se remet à son rythme)", elle conseille aux autres mamans : "Il va falloir en prendre soin, ne pas négliger la rééducation par exemple…". Un message lié plus de 18 000 fois et applaudit par de nombreux internautes. "Tu es juste magnifique" ou encore "Tellement belle ! J’adore", peut-on lire parmi les nombreux messages de ses fans.

Voir cette publication sur Instagram 12 Août 2020 à 8 :58 PDT 12 Août 2020 à 8 :58 PDT

Par C.F.