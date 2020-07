Rachel Legrain-Trapani maman : la Miss France 2007 a accouché de son deuxième enfant

Rachel Legrain-Trapani est à nouveau une jeune maman. Sept ans après la naissance de son premier fils Gianni, la Miss France 2007 a accouché d’un second petit garçon ce mardi 7 juillet. Le bébé s’appelle Andrea. La belle brune de 31 ans et son compagnon Valentin Leonard ont partagé l’heureuse nouvelle sur leurs réseaux sociaux. "Ce mardi 07 juillet 2020 restera gravé comme le plus beau jour de ma vie. La naissance de notre fils Andrea Leonard. Il est en parfaite santé, pèse 3,4kg et nous remplit de joie et de bonheur. Tu m'auras fait pleurer comme un bébé avant même ton arrivée. Bravo à toi mon amour Racheltrapani tu as été courageuse du début jusqu'à la fin. Tu es et tu seras de nouveau une maman parfaite. On t'aime mon fils", a écrit le mannequin.

C’est dans le nord de la France, région dont elle est originaire que la chroniqueuse de C8 a accouché, au côté de son compagnon. Il s’agit du premier enfant du couple. Très présente sur les réseaux sociaux, Rachel Legrain-Trapani a partagé sa grossesse avec sa communauté. La jeune femme a ainsi dévoilé sa routine sportive ou a encore témoigné sur le fait d’être confinée enceinte.

Un bébé après trois mois de relation

Rachel Legrain-Trapani et Valentin Leonard ont officialisé leur relation en août 2019. Le 10 janvier 2020, celle qui est également animatrice annonçait sur Instagram être enceinte. "J’ai su que j’étais enceinte en arrivant sur notre campement dans le désert lors du Trek... je n’avais pas la possibilité de faire un test (forcément pas de pharmacie à l’horizon) mais je le sentais au plus profond de moi. À chaque kilomètre que je faisais, je pensais à lui (ou à elle) en espérant qu’il s’accroche et qu’il tienne le coup. Je me réveillais le matin à 6h avec les nausées et l’appréhension des 20km que j’allais parcourir dans les dunes. On a réussi ensemble cette expérience qui restera incroyable avec mon petit haricot dans le ventre", écrivait-elle quelques jours plus tard sur Instagram. Le 26 janvier , elle et son conjoint révélaient le sexe de leur bébé, un garçon, lors d’une cérémonie "gender reveal". Ancien candidat de télé-réalité, Valentin Leonard s’est fait connaître en France dans des émissions comme "Moundir et les apprentis aventuriers" et "Les Marseillais". Le jeune homme de 31 ans est devenu depuis mannequin et influenceur.

