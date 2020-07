Rachel Legrain-Trapani maman, nouvelles confidences sur son accouchement

La famille de Rachel Legrain-Trapani s’est agrandie le 7 juillet dernier. Déjà maman d’un petit garçon prénommé Gianni, l’ancienne Miss France a accueilli un nouveau fils répondant au nom d’Andrea. Très active sur les réseaux sociaux, la jeune maman avait fait quelques confidences sur son accouchement qui s’est déroulé par césarienne : "Je ne me souvenais pas trop de la naissance de Gianni car ça ne s’était pas très bien passé et on m’avait complètement shootée… Donc là, on peut dire que j’ai bien tout ressenti. Valentin a pu me soutenir et être avec moi à chaque instant. Et comme je m’en doutais, c’est un papa complètement gaga", a expliqué Rachel Legrain-Trapani sur Instagram. Et alors que toute la famille a pu rentrer, l’ancienne Miss France a fait de nouvelles confidences.

"On a l’air super détente comme ça"

Toujours sur Instagram, Rachel Legrain-Trapani a dévoilé une photo quelques minutes avant son accouchement : "Quelques minutes avant la grande rencontre. On a l’air super détente comme ça mais nous étions en fait tellement stressés. Pour l’anecdote, nous avons parlé du remaniement pendant la césarienne, il fallait absolument penser à autre chose. Le stress et la peur ont vite laissé place à la joie et à l’amour. Demain ça fera déjà une semaine qu’il est là". La jeune maman a par ailleurs profité de ce post pour remercier certaines personnes : "Merci à tout le personnel soignant de la maternité de l’hôpital privé du Bois". Sur le cliché, Rachel Legrain-Trapani apparait avec un grand sourire avec son compagnon Valentin Léonard juste à côté d’elle.

Par Alexia Felix