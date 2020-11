Rachel Legrain-Trapani rejetée par les autres Miss ? Elle ironise

Les Miss sont-elle vraiment soudées entre elles ? Le 12 décembre prochain, les prétendantes à la couronnes se présenteront aux Français depuis le Puy Du Fou où se tiendra la centième l’élection de Miss France. Un anniversaire que Sylvie Tellier compte bien honorer tout en s’adaptant à la pandémie du coronavirus. Si la présence du public n’est pas encore assurée pour le grand soir, reste à savoir si les anciennes reines de beauté seront de la partie. Pour l’occasion, la chef du comité publie, ce jeudi 5 novembre 2020, le livre "Miss France 1920-2020", retraçant l’histoire du plus célèbre concours de beauté français.

"J'avais envie de raconter la naissance des concours de beauté - le premier, en 1920, s'intitulait La plus belle femme de France -, l'arrivée de Louis de Fontenay, puis celle de Geneviève, la famille des Miss, les coulisses, mais aussi les évolutions de l'élection dans un beau livre, avec de belles photos. Cet ouvrage est aussi nourri par les témoignages des Miss France", a-t-elle confié sur RTL. Si de nombreuses Miss France ont participé au projet, Rachel Legrain-Trapani (élue en 2007) est la grande absente comme le fait remarquer un internaute : "J'étais sur la dernière page et je viens de me rendre compte que vous êtes la seule Miss que je n'ai ni vue, ni aperçue, ni photographiée depuis Sonia Rolland". Ce à quoi l’ancienne chroniqueuse de C8 a répondu en ironisant : "Moi qui voulais garder le livre pour le montrer à mes enfants".

"Cela m'a fait un peu mal au cœur"

"C'est comme ça dans les livres Où est Charlie ? Il est forcément quelque part. Ça va, il y a quand même une petite photo", a ajouté la compagne Valentin Léonard lorsqu’un autre fan retrouve sa photo à la fin de l’ouvrage. Ce n’est pas la première fois que la maman de Gianni et d’Andréa est mise de côté. À l’occasion d’une soirée chez Vaimalama Chaves en 2019, elle était la grande absente des festivités. "Je pense qu'elle me déteste. Il y a deux-trois semaines, beaucoup de Miss France étaient à Paris pour l'association des Bonnes Fées. Elles étaient toutes invitées chez Vaimalama Chaves le soir, sauf moi", avait-elle expliqué sur le plateau de "Touche pas à mon people", sur C8. Peinée, elle avait ajouté : "Nous créons ce lien au sein de la famille Miss France même si on ne se connaît pas forcément bien. Après, Vaimalama ne veut pas m'inviter, il n'y a pas de soucis, cela m'est complètement égal. Cela m'a fait un peu mal au cœur que toutes les autres Miss France soient là et pas moi".

Par C.F.