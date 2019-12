Rachel Legrain-Trapani répond à Vaimalama Chaves sur leur relation

Il y aurait-il un froid entre Vaimalama Chaves et Rachel Legrain-Trapani ? Dans TPMP People, Miss France 2007 avait révélé ne pas avoir été invitée à un dîner entre les Miss, organisé par la Tahitienne. Pensant que Miss France 2019 la "déteste" à cause d'anciennes critiques dans l'émission, Rachel Legrain-Trapani n'avait pas caché son amertume. Interrogée à ce sujet dans TPMP le mardi 17 décembre, Vaimalama Chaves a répondu franchement sur sa non-invitation : "bah oui, c'est vrai !". Pour expliquer ce choix, elle avait assuré concernant sa relation avec la chroniqueuse : "on ne se connait pas plus que ça".

Rachel Legrain-Trapani a un regret

En réaction à ces propos, Rachel Legrain-Trapani a confié dans TPMP People ce vendredi 20 décembre pourtant connaître Vaimalama Chaves : "On s'est croisées plusieurs fois sur Les bonnes fées donc oui on se connaît". Et a expliqué l'importance de ce dîner avec les Miss France : "Généralement tous les ans, on fait un dîner toutes ensemble. (...) C'est une famille Miss France. Avec Alexandra Rosenfeld on a été très très amies. Ensuite y a eu Valérie, pareil, on a été très amies. Et ensuite on a continué de se retrouver. On fait des dîners souvent à une dizaine. Et donc tous les ans on se retrouve, justement pour créer ce lien, etc. Et donc comme dans toutes les familles, même si on n'a pas forcément d'affinités, on invite tout le monde, par principe et par respect. Après voilà, elle ne veut pas m'inviter, franchement y a pas de soucis". Ne prenant pas les choses mal, Rachel Legrain-Trapani a toutefois un regret : "Moi franchement, ça m'est complètement égal. Après, c'est juste que je sais qu'on est très proches les unes des autres et ça m'avait un peu fait mal au coeur le fait que toutes les Miss soient là et pas moi. (...) Sachant qu'on était ensemble l'après-midi pour Les bonnes fées".

