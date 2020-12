Rachel Legrain-Trapani se confie sur ses difficultés financières

Rachel Legrain-Trapani est aujourd'hui une femme heureuse et comblée. Elle vit le parfait amour avec son chéri Valentin Léonard et vient de donner naissance à un deuxième petit garçon. Mais avant d'en arriver là, la jeune femme a dû faire face à des périodes plus compliquées. En effet, dans une story sur son compte Instagram, elle a dévoilé qu'elle avait commencé une carrière à la télévision pour la chaîne Game One. Des débuts enrichissants et pour cause, elle n'y connaissait rien du tout. "À 18 ans, pendant mon année de Miss France, j'ai travaillé sur cette chaîne. Ils m'ont embauché en tant qu'animatrice (...) et j'ai fait mes armes sur cette chaîne pendant deux ans, je présentais le classement des jeux vidéo."

"Je connaissais les jeux vidéo mais j'étais pas non plus une grande fan, donc j'ai tout appris là-bas, ils m'ont appris le métier d'animatrice, j'ai que des bons souvenirs, ils ont été géniaux avec moi."

"mais qu'est-ce qu'elle fait là ?"

Rachel Legrain-Trapani se lance ensuite dans l'expérience Miss France. Les années suivantes, elle vit le grand amour avec Aurélien Capoue. Le couple se marie et donne naissance à un petit garçon Gianni. Mais après trois ans de mariage, le couple se sépare. En plus de la déception amoureuse, Rachel Legrain-Trapani, grande absente du livre Miss France doit faire face à des difficultés financières. "C'est difficile dans le sens où j'avais peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant et de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins. C'était un peu compliqué". Elle envoie alors sa candidature pour un métier de vendeuse qu'on lui refuse : "Souvent les gens se sont dits 'mais qu'est-ce qu'elle fait là ?! C'est bizarre ! Ce n'est pas parce que j'ai été élue Miss France que j'ai une rente à vie. Je n'ai pas été élue président de la République".

Par J.F.