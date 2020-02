Rachel Legrain-Trapani : ses propos sur les miss de couleur font réagir

Elue Miss France le 14 décembre dernier au Dôme de Marseille, Clémence Botino succède à Vaimalama Chaves. La jeune femme de 23 ans vient tout juste de débuter son règne et Matthieu Delormeau pose la question en plateau : "Est-ce que vous savez qui c'est Clémence Botino ?" Quelques chroniqueurs se montrent hésitants. L'animateur de "TPMP People" a une théorie : "Elle est transparente cette miss. Après Vaimalama Chaves qui ouvrait sa gueule tout le temps, c'est quand même fascinant". Présente dans l'émission, l'ancienne miss France Rachel Legrain-Trapani l'explique, "On n'est qu'au mois de février, laissez-lui du temps". Et cette dernière a une théorie liée à la couleur de la peau de la jeune femme.

Rachel Legrain-Trapani : "Elles font moins de couvertures…"

Celle qui a annoncé sa deuxième grossesse expose son avis : "Vous trouvez qu'elle est transparente. Le souci en France c'est quand une miss est de couleur. Il y a toujours un problème. On l'a vu avec Alicia Aylies". Lorsque Matthieu Delormeau lui demande ce que cela veut dire, Rachel Legrain-Trapani s'explique : "Elles font moins de couvertures, elles font moins de prestations etc… C'est quelque chose que l'on remarque". Luc Angevert ne valide pas cette théorie prenant en contre-exemple le règne de Sonia Rolland. Mais admet que "ce n'est pas la première fois qu'on le dit que les femmes de couleur de font pas vendre la presse". Puis il raconte cette anecdote sur Clémence Botino : "Elle était en appel de couverture sur Télé Star cette semaine, je l'avais sur ma table basse. Les gens arrivent chez moi et me demandent : 'C'est qui Clémence Botino ?' Personne ne connait son nom".

Par Non Stop People TV