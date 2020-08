Rachel Legrain-Trapani : son tatouage en hommage à ses fils

Rachel Legrain-Trapani a sa famille jusque dans la peau. Depuis l’officialisation de son couple avec Valentin Léonard il y a plus d'un an, l'ancienne Miss France est comblée. Déjà maman du petit Gianni né de sa relation avec avec le footballeur Aurélien Capoue, Rachel Legrain-Trapani a accouché de son deuxième fils, Andrea, le 7 juillet dernier. Toujours active sur les réseaux sociaux, la jeune maman n'hésite pas à partager ses tendres moments avec ses enfants et son compagnon avec qui elle est partie en vacances durant le mois d'août sous le soleil de l’Espagne à Lloret Del Mar. A cette occasion, le couple a souhaité réaliser un tatouage en commun pour rendre hommage à leurs enfants.

Un nouveau tatouage commun pour le couple

En story sur Instagram, Rachel Legrain-Trapani a ainsi dévoilé Valentin Léonard en train de faire inscrire en chiffres romains sur sa main droite, la date de naissance de leur fils Andrea. A son tour, Rachel Legrain-Trapani est passée sous l'aiguille pour se faire tatouer à l'arrière de son bras gauche. Tout comme son compagnon, la maman a inscrit la date de naissance de son bébé, mais en y ajoutant celle de son premier fils Gianni, âgé de 7 ans. "Alors qu'est-ce-que tu nous as fait aujourd'hui ? C'est ma date de naissance ?", l'interroge Valentin en dévoilant ses nouveaux tatouages. "Non ce sont mes garçons", lui répond Rachel Legrain-Trapani. Déjà tatouée à plusieurs reprises, l'ancienne Miss France avait déjà réalisé un tatouage en commun avec Valentin Léonard durant l'été 2019. Le couple avait lié son amour en se faisant inscrire sur l'avant-bras, la locution latine "Ad Maiora", signifiant "vers quelque chose de plus grand".

En 2019, "un tatouage fait sur un coup de tête à Londres après 1 pinte ou 2"

Par Marie Merlet