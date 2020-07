Ramzy Bedia : Son important salaire pour la série H révélé

C’est grâce à la série H que Ramzy Bedia a été révélé au grand public en France. Aux côtés de Jamel Debbouze ou encore d’Eric Judor, le comédien a fait rire des millions de téléspectateurs entre 1998 et 2002. Et alors que la plateforme Netflix a décidé de proposer la série H en intégralité, Ramzy Bedia a accordé un entretien à nos confrères de Public, se replongeant dans ses souvenirs de la série. Et rapidement, l’acteur a révélé son salaire tout simplement impressionnant à l’époque : "On gagnait 15 000 euros par jour de tournage, c’était nouveau pour nous". Une somme importante avec laquelle Ramzy Bedia s’est fait plaisir : "On faisait n'importe quoi comme le concours des montres avec Jamel. Chaque semaine, on en avait une différente à l'écran. Pareil avec les voitures : Porsche, Jaguar, XKR et Mercedes pour moi, Bentley Continental GT ou Aston martin pour Eric".

En plus de lui permettre de bien gagner sa vie, la série H a permis à Ramzy Bedia de faire la connaissance d’Eric Judor. Et alors que les deux comédiens s’étaient éloignés ces dernières années pour se consacrer à leurs carrières respectives, Ramzy Bedia a annoncé via le magazine GQ ses prochaines retrouvailles avec Eric Judor : "Des one man shows, on en fait tous les jours quand on se voit. On réchauffe la machine ! (...) Au bout d'un moment, il ne se passait plus rien. Il a fallu une pause de dix ans pour que l'on se manque. C'est comme une relation amoureuse, il y a de nouveaux des frissons quand je le vois. Le meilleur d''Éric et Ramzy' va venir maintenant. On fait nos trucs chacun de son côté, pour nous sauver, pour ne pas nous bouffer (...) Les gens pensent que l'on est séparé, mais on fait nos projets séparés dans le même bureau ! Et puis là, ça nous empêche pas d'écrire un film pour Éric, Jamel et moi".

Par Alexia Felix