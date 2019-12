Ramzy Bedia sous le charme de Kelly Vedovelli, il lui déclare sa flamme

Sur la Toile comme sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste", Kelly Vedovelli fait tourner des têtes. Dès son arrivée dans l'émission, en 2017, la jeune femme a tapé dans l'œil de Maxime Guény. Désormais en couple comme il l'avait récemment annoncé, le chroniqueur avait pourtant dîné en compagnie de la DJette. En septembre 2018, lors d'un Facebook live avec Télé-Loisirs, Maxime Guény s'était confié sur son attirance, désormais révolue, pour la jolie blonde. "J’ai tout tenté. J’aurais voulu être en couple avec elle, mais j’ai bien compris que la porte était fermée. Depuis la rentrée, c’est je t’aime moi non plus", déplorait-il alors.

Un amour impossible

Mais lundi 16 décembre, c'est une véritable star qui s'est avouée sous le charme de Kelly Vedovelli. Dans "Touche Pas à Mon Poste", Ramzy Bedia a avoué qu'il craquait complètement pour la jeune femme. "Ta femme te donne un ticket, tu peux partir avec qui tu veux pendant un an ? Bon une semaine avec une personne. Est-ce que c'est Kelly ou pas ?", a d'abord demandé Baba à l'ex-acolyte d'Eric Judor. Ce à quoi Ramzy Bedia a répondu : "oui, c'est Kelly". Et si le comédien est en couple, sa situation amoureuse ne serait finalement pas un véritable obstacle. En effet, Ramzy Bedia a avoué son attirance pour Kelly Vedovelli à sa compagne Marion. Malheureusement pour la DJette de "TPMP", une relation avec l'acteur est impossible, puisqu'elle le considère comme son "grand frère spirituel" (avec Kerry James), comme elle l'a confié quelques minutes plus tard.

Par Laura C-M