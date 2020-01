Raquel Garrido "honte de la France insoumise", Eric Naulleau la flingue (Exclu vidéo)

Après avoir officié dans l'émission "On n'est pas couché" sur France 2, Eric Naulleau a rejoint "Touche pas à mon poste" en 2019. À chaque numéro, Cyril Hanouna demande à ses chroniqueurs de se livrer sur leur quotidien. Ainsi, en décembre dernier, l'éditorialiste a choisi de parler de sa maladie. En effet, il est atteint de prosopagnosie, une agnosie visuelle spécifique.

"Je suis atteint de prosopagnosie, ce qui veut dire que je ne reconnais pas les gens. Ce n'est pas au maximum, j'en suis un peu atteint", expliquait-il. Et de préciser : "Par exemple, ça m'arrive de tomber sur des gens très connus, et pendant dix minutes, je les fixe et je guette le moindre indice pour savoir ce qui il s'agit. Je vous assure que c'est extrêmement embarrassant".

"Des oppositions très fortes" avec Raquel Garrido

Avant d'occuper son siège de chroniqueur dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Eric Naulleau faisait déjà partie de l'équipe de "Balance ton post" (2018). Invité de Jacques Sanchez ce mercredi 29 janvier, l'éditorialiste a évoqué ses rapports avec le reste de l'équipe. L'occasion pour lui de revenir sur ses nombreux accrochages avec Raquel Garrido, ex-chroniqueuse de Thierry Ardisson. "C'est assez chaud parce qu'il y a des oppositions très fortes (...) Raquel Garrido représente La France insoumise, qui est la honte de la gauche pour moi. Elle est l'une des hontes de la France insoumise", a-t-il commencé.

Eric Naulleau a aussi commenté les derniers dérapages de Raquel Garrido dans "Balance ton Post". "Elle a tenu une phrase qu'il est difficile de ne pas qualifier d'antisémite et puis, sur Twitter, je l'ai alignée, même après, parce qu'elle a tenu des propos sur Emmanuel Macron. Elle a relayé un tweet qui appelle à la décapitation symbolique d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas comme ça que j'entends le débat politique et la lutte politique. La France insoumise et Raquel Garrido ont échoué dans les urnes, maintenant ils essaient de prendre leur revanche par des moyens qui sont à la limite de la légalité".

Par Non Stop People TV