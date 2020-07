Rayane Bensetti et Denitsa Ikomova en couple ? La photo qui jette le trouble...

En couple ? Pas en couple ? Cela fait des années que ça dure. L'acteur Rayane Bensetti n'a jamais officialisé sa relation amoureuse avec la danseuse de "Danse avec les stars" Denitsa Ikomova. Mais on sait que les deux anciens partenaires de DALS sont restés très amis. Vainqueurs de la cinquième saison, la danseuse et le comédien avaient même échangé un baiser à la fin de l'une de leur danse ! Depuis ils ne se quittent plus laissant planer le doute sur la nature de leur relation. Le 13 janvier dernier, la danseuse invitée de l'émission "Je t'aime etc" sur France 2 n'avait pas démenti lorsqu'un des chroniqueurs avait présenté Rayane comme "son amoureux".

Plus de 155 000 likes en moins de 24 heures

La dernière photo publiée sur Instagram par l'acteur mardi 28 juillet sonne presque comme un aveu. On y voit Rayane Bensetti et Denitsa Ikomova enlacés et tout sourire, sur fond de couché de soleil. En commentaire, l'acteur a simplement écrit "Surprise surprise mother fucker". La photo a enflammé le réseau social avec plus de 155 000 likes en moins de 24 heures. Jean-Marc Généreux, un des juges de DALS a été un des premiers à réagir. "Vous êtes trop beau", comment-t-il avec un émoji flamme et un cœur. Arthur enchaîne avec trois émojis bombe tandis que Manu Payet utilise le visage avec des cœurs à la place des yeux. Les fans ne sont pas en reste soulignant à quel point le couple est "beau" et "magnifique".

Ce ne serait pas le premier couple à se former sur le parquet de l'émission de TF1. En effet Alizée et Grégoire Lyonnet, les parents de la petite Maggy, se sont rencontrés sur l'émission. Depuis, ils se sont installés en Corse et ont ouvert un studio de danse ensemble.

Par Mélanie C.