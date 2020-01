Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova en couple ? La danseuse ne dément pas

L'émission "Danse avec les stars" est-elle une fabrique à couples ? Il faut croire que sur le parquet du jeu de TF1, certains ont très vite succombé au charme de leur partenaire de danse. L'exemple le plus parlant c'est forcément Alizée et Grégoire Lyonnet. Après un coup de foudre et une victoire dans "Danse avec les stars", les tourtereaux se sont exilés en Corse où ils se sont mariés et ont ouvert une école de danse. Il y a quelques mois, ils sont ainsi devenus les heureux parents d'une petite Maggy. Si Alizée et Grégoire Lyonnet affichent leur amour au grand jour, d'autres préfèrent, visiblement, la discrétion. C'est le cas de Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti. Vainqueurs de la cinquième saison de "Danse avec les stars", la danseuse et le comédien ne se quittent plus depuis. Lors de la finale, ils avaient même échangé un baiser à la fin de l'une de leur danse ! Sauf que depuis, Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti n'ont jamais confirmé leur relation.

Couple ou pas couple ?

Ce lundi 13 janvier, Denitsa Ikonomova était invitée sur le plateau de "Je t'aime etc" au côté de Maxime Dereymez. L'occasion pour l'un des chroniqueurs de l'émission de France 2 de revenir sur les couples qui se sont formés sur le parquet de "Danse avec les stars", même si la plupart se sont séparés depuis. Ainsi, de nombreuses histoires d'amour ont été évoqués, comme Iris Mittenaere et Anthony Colette, Camille Lacourt et Hajiba Fahmy, Alizée et Grégoire Lyonnet et… Denitsa Ikonomova et "son amoureux" Rayane Bensetti. Un terme lancé sans préambule par le chroniqueur de "Je t'aime etc", et sur lequel la jolie danseuse n'est pas revenue, se contentant d'esquisser un sourire. Une façon pour elle de confirmer ?

Par Sarah M