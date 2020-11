Rayane Bensetti : Il était une fois à Monaco sera sa dernière comédie romantique

Après avoir crevé l'écran dans "Tamara", "Coup de foudre à Jaipur" ou encore "Clem", "Pep's" et "Nos chers voisins", Rayane Bensetti est de retour à l'écran ! Ce lundi 2 novembre 2020, le comédien de 27 ans est à l'affiche du téléfilm "Il était une fois à Monaco" dans lequel il incarne Mehdi, un jeune homme qui cherche à changer sa vie en jouant au poker. Pour que ses rêves se réalisent, il part à Monaco pour jouer face à de riches adversaires sous la fausse identité d'un prince Marocain. Là-bas, il croisera une charmante réceptionniste, Elena, qui comprend vite que Medhi n’est pas celui qu’il prétend être. Et qui, elle aussi, cache bien des secrets...



Interviewé par le média belge Sud Info, Rayane Bensetti qui s'est récemment confié sur ses années de galère, explique pourquoi il a été séduit par l'idée de se faire passer pour un faux prince : "Je me suis senti très proche de ce personnage. J’aime le fait qu’il est prêt à tout pour acheter une villa à sa mère, quitte à se faire passer pour un prince marocain. Ce côté double-jeu, du mec qui n’a rien mais qui fait comme s’il avait tout, ça me plaisait. Ça m’a fait aussi évoluer, avec un personnage plus mature, un peu plus vieux. C’est d’ailleurs la première fois qu’on me voit en costume !".

"Il est temps pour moi de passer à autre chose"

Si l'ancien candidat de "Danse avec les stars" a été heureux de reprendre le chemin des tournages, il a néanmoins fait part de son envie de changement : "Lorsqu’on m’a donné le scénario de ce téléfilm-ci, il s’appelait encore 'Coup de foudre à Monaco', et j’ai refusé de le lire ! (...) Mais mon agent a insisté pour que je lise le script et il a bien fait, car le rôle m’a plu. J’ai accepté, à condition que ça ne s’appelle pas 'Coup de foudre à…' Je pense d’ailleurs que ce sera ma dernière comédie romantique. Il est temps pour moi de passer à autre chose" a-t-il déclaré.



Par E.S.