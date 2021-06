Rayane Bensetti : Quelles sont les dernières nouvelles de l’acteur ?

Ce jeudi 10 juin, M6 diffuse le film "Tamara", de Alexandre Castagnetti, dès 21h05. Cette comédie met en lumière Héloïse Martin et Rayane Bensetti dans les rôles clé de Tamara et Diego. Une chose est sûre, c'est que l'humour sera au rendez-vous, mais pas seulement. L'émotion devrait également gagner les téléspectateurs. La jeune Tamara âgée de 15 ans rentre en seconde. Complexée par ses rondeurs depuis toute petite, elle décide de prendre sa vie en main et de se débarrasser de son étiquette de fille "ronde". Pour cela, elle se lance dans un pari fou avec sa meilleure-amie : celui de sortir avec le premier garçon qui passe la porte de leur classe... Et ce n'est autre que Diego, le plus bel élève du lycée. Ce film a été un véritable tremplin pour Rayane Bensetti, qui s'est fait une place de taille dans l'univers du septième art. Mais alors, après une année placée sous le signe des confinements, que devient la star du film ?

Une émission "folle"

En février dernier, alors que Rayane Bensetti avait posé ses valises au Maroc, il avait promis de nombreuses surprises à venir pour ses fans. Le jeune homme semble avoir divers projets en tête qui commencent peu à peu à se concrétiser. Ce mercredi 9 juin, le vainqueur de la cinquième saison de "Danse avec les Stars" a partagé de bonnes nouvelles avec sa communauté dans sa story Instagram. Il se trouvait en plein tournage de l'émission "District Z". Vêtu d'une combinaison afin de se protéger lors de cascades, l'acteur s'est demandé s'il n'avait pas commis une bêtise en découvrant les épreuves. Il s'est retrouvé aux côtés de Léa Djadja, Black M et Brahim Zaibat... À cinq heures du matin, toute l'équipe était encore en train de tourner et Rayane Bensetti n'est rentré chez lui qu'aux alentours de 8 heures du matin. En tout cas, il a promis une émission totalement "folle" et intense qui devrait en mettre plein la vue. Pour le moment, aucune date de diffusion de la saison 2 de "District Z" n'a encore été communiquée par TF1.

Par Solène Sab