Rayane Bensetti : son tendre message à Denitsa Ikonomova pour son anniversaire

Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti se sont rencontrés en 2014 sur le plateau de "Danse avec les stars". Le comédien participait à la cinquième saison de DALS sur TF1. Le duo est en est d’ailleurs sorti gagnant. Leur complicité avait convaincu les nombreux téléspectateurs de la Une. Depuis, Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti ne se sont jamais quittés ! Très proches, ils ont même été la cible d’une rumeur les disant en couple. S’ils ont toujours nié être en couple, Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti sont néanmoins très proches. Dans les bons comme dans les mauvais moments. En 2018, Rayane Bensetti perdait son papa, Bachir, décédé des suites de la maladie de Charcot. Une terrible période pour le comédien qui avait pu compter sur le soutien infaillible de Denitsa Ikonomova.

"On ne change pas une équipe qui gagne"

Presque trois ans après cette douloureuse période, le duo est toujours aussi proche. "Avec Denitsa, on vit une très belle histoire, on est très proches, c'est une rencontre magnifique", avait même confié Rayane Bensetti à "Télé Star". Pour l’anniversaire de Denitsa Ikonomova, qui a fêté ses 34 ans ce lundi 18 janvier 2021, la jolie brune a reçu une touchante déclaration de Rayane Bensetti sur Instagram. "On ne change pas une équipe qui gagne ! Joyeux anniversaire à toi ma complice Denitsa Ikonomova. Un peu de sourire c’est tout ce qu’on a besoin, par les temps qui courent... pour ceux qui se demandent si on danse encore ensemble quand on se voit ... je pense que la photo répond à cette question", a écrit le comédien en légende d’une photo d’eux en voyage à Marrakech.

Par Matilde A.