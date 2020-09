Rebecca Hampton : sa "brève" relation avec Patrick Bosso, sa fille face aux médias... Elle se confie (Exclu vidéo)

Le 31 août dernier, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People avec son émission "L'instant de Luxe". Depuis son retour sur le plateau, l'animateur a reçu de nombreux invités, de Caroline Margeridon (Affaire Conclue) à Sophie Darel en passant par Anne Nivat ou encore Yves Camdeborde. Ce jeudi 17 septembre, Jordan de Luxe a reçu Rebecca Hampton, l'actrice de "Plus belle la vie". En tombant sur la case de Patrick Bosso, la comédienne a accepté de revenir sur leur "brève" histoire d'amour. "C'est compliqué de dire en couple", a-t-elle précisé. En effet, leur idylle n'a "même pas" duré quelques semaines.

Et de poursuivre : "On s'est fait griller le premier jour où on s'est vus. On a été dans la presse. Pour la petite histoire, parce que ça me fait toujours beaucoup rire, un jour mon frère m'appelle et me dit : 'Tu aurais pu me le dire quand même'. Je lui dis : 'Je ne pouvais pas te le dire parce que je l'ai rencontré avant-hier'". Rebecca Hampton a ensuite évoqué un "petit coup de foudre" en parlant de sa relation avec Patrick Bosso. "C'était un truc assez improbable, très bref, mais très joli", a-t-elle dit.

"Je ne veux pas qu'on embête ma fille"

Rebecca Hampton a aussi été en couple avec un comédien de "Plus belle la vie", Serge Dupire. Elle n'a pas eu d'enfants avec lui. "On commençait la série, on est resté quelques années ensemble, au début de la série, c'était compliqué parce que la presse était intéressée, c'était croustillant et je ne l'ai pas très, très bien vécu", a-t-elle confié. Et de poursuivre : "Je trouve qu'on connaît déjà beaucoup de choses de moi (...) La vie privée doit rester quand même un petit peu privée".

Quant à sa fille qu'elle a eue avec David Berard, la comédienne fait tout pour la protéger des médias. "Peut-être trop", a-t-elle dit. "On n'a jamais vu ma fille de face, je ne veux pas qu'on l'embête (...) J'essaie de faire très attention et de la préserver de tout ça", a-t-elle conclu.

Par Non Stop People TV