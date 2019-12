Reem Kherici : qui est son mari Gilles Lemaire ?

En 2017, les fans de Reem Kherici retrouvaient l'actrice à l'affiche d'une comédie policière française réalisée par Pascal Bourdiaux, "Mes Trésors". Quelques jours avant la sortie du film au cinéma, la comédienne s'était confiée sur le tournage aux côtés de ses deux partenaires de jeu, à savoir Jean Reno et Camille Chamoux. "On a eu la chance de tourner dans un très bel hôtel qui est aussi le décor du film. C'était aussi un peu un conte de fées à l'image. On a l'impression que c'est entre la réalité et le réel et on le sentait aussi dans le scénario", expliquait-elle au micro de Allo Ciné.

Elle témoignait ensuite son admiration à Jean Reno. "Il a un vrai charisme. Il impose quand il arrive, il impose dans ses films, notamment dans 'Léon'. On a rencontré Jean pour la première fois à New York - on a eu cette chance - dans le décor de 'Léon'. Il sortait d'un taxi jaune. Et c'était super magique. Je me suis retrouvée la petite fille que j'étais pendant quelques secondes en train de regarder ce grand monsieur. J'ai regardé ce film pendant des années plusieurs fois et le voir en vrai, j'avais tellement de respect et il incarne tellement la force que jouer notre père dans le film, ça collait parfaitement. Il n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche, il impose le respect, la force".

Maman d'un petit garçon

En attendant de la retrouver au cinéma en 2020 dans le film "Brutus VS César" de Kheiron, Reem Kherici pouponne. En effet, la comédienne est devenue en juin dernier l'heureuse maman d'un petit garçon, son premier enfant. Une nouvelle qu'elle a annoncée à ses fans sur Instagram. "Ah non, JAMAIS je ne posterai une photo de moi enceinte, c'est trop intime. Et cut, ne plus être enceinte, avoir adoré ce moment de vie... Maintenant, please, balancez vos bons plans pour qu'il dorme, qu'il mange et qu'il change ses couches tout seul !"

C'est avec Gilles Lemaire - son mari - que Reem Kherici a démarré ce nouveau chapitre de sa vie. Acteur, ce dernier a joué dans de nombreux films, de "Finn's Girl" (2007) à "Des amours, désamour" (2008) en passant par "Ces amours-là" de Claude Lelouch (2010) ou encore "Disco" (2008) au côté de Frank Dubosc. En octobre dernier, l'actrice de 36 ans lui a adressé un touchant message à l'occasion de son anniversaire. "Je pourrais faire un laïus de 20 pages sur toutes les qualités de mon mari... Mais bon, si je l'ai choisi, on se doute qu'il est au minimum extraordinaire... Déjà pour être capable de me supporter. Joyeux anniversaire à cet homme courageux", postait-elle.

Par Non Stop People TV