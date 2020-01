Rémi Gaillard accusé de fake news : le scanner de la gilet jaune blessée est-il authentique ?

À la fin de l'année 2018, le mouvement des gilets jaunes occupait la scène médiatique hexagonale. En opposition à plusieurs mesures prises par le gouvernement d'Emmanuel Macron, des milliers de Français endossaient alors le fameux gilet jaune pour défiler dans les rues de la capitale et d'autres villes françaises. Des manifestations qui ont très souvent dérapé, et au cours desquelles de nombreux manifestants ont été blessés par, notamment, des tirs de LBD, les lanceurs de balles de défense utilisés par les CRS. C'est le cas de Vanessa, qui a perdu l'usage d'un œil après une blessure le 15 décembre 2018, en marge d'une manifestation. Le 2 janvier dernier, sur son compte Twitter, Rémi Gaillard a interpellé Emmanuel Macron sur le cas de Vanessa. "Vanessa, éborgnée par un LBD en 2018, vient de m'envoyer son scanner : une partie du cerveau est nécrosée. En plus de la vie, elle a perdu goût et odorat. Merci pour votre 'dialogue respectueux et républicain sans précédent'" a-t-il écrit.

Un document erroné ?

Pour appuyer ses propos, Rémi Gaillard a accompagné son post de deux photos. L'une montrant Vanessa sur son lit d'hôpital, défigurée, l'autre étant le fameux scanner que l'humoriste s'est procuré. Si la publication a été likée plus de 21.000 fois et retweetée près de 12.000 fois, de nombreux internautes ont crié au scandale dans la barre de commentaires, estimant qu'il s'agissait là d'une fake news. Pour certains, le scanner n'est pas celui de Vanessa et aurait été effectué en 2001. Pour d'autres encore, l'inclination de l'image est trompeuse. Contactée par nos confrères de 20 Minutes, Vanessa a affirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un vrai document : "J'ai fait ce scanner il y a quelques mois, il montre que cette partie de mon cerveau, qui est liée à la mémoire, est nécrosée. Depuis ma blessure, j'ai pu apprendre à reparler correctement grâce à la rééducation" a confié la jeune femme, aujourd'hui condamnée à tout "réapprendre comme un enfant".

De son côté, Rémi Gaillard a partagé l'article de 20 Minutes sur son compte Twitter, accompagné d'un message adressé aux plus sceptiques : "Bonjour les rageux, bonne année et la santé surtout."

