Rendez-vous en terre inconnue - Vianney : Ce cadeau que la production lui a interdit de faire

Vianney risque de se souvenir très longtemps de son voyage en Ethiopie. Le chanteur a accepté de partir à la rencontre du peuple Afar à l’occasion du tournage de l’émission Rendez-vous en Terre inconnue. Auprès de nos confrères de Ouest France, Vianney a expliqué ce qu’il retenait de cette expérience : "C’est une leçon de vie, on rentre forcément transformé. Ce voyage m’a bousculé, notamment concernant leurs schémas familiaux. J’ai beau totalement aimer et accepter ces gens et les avoir trouvés merveilleux comme ils étaient, il y a des rapports qu’ils peuvent avoir entre eux qui sont contraires à mes convictions. Lorsqu’on s’intéresse à la culture des autres, il faut faire preuve d’une immense humilité et accepter de ne pas être dans le jugement. Ce séjour a renforcé cette conviction. Ce voyage m’a porté, m’a fait prendre de la hauteur. Les Afars m’ont permis de m’élever pendant plusieurs jours donc, quand je suis arrivé, j’étais un peu en apesanteur, c’était génial".

"on peut aider mieux et autrement"

Mais si Vianney est parvenu à nouer des liens étroits avec ce peuple de nomades, il n’a pas pu laisser le cadeau qu’il souhaitait à ses hôtes. Dans les colonnes de Télé Loisirs, le chanteur a expliqué que la production l'a dissuadé de donner ses vêtements ou ses chaussures : "La tenue que je porte m'a été donnée par la production. Je n'ai rien à moi. Je me suis dit que ça pourrait les aider, notamment les bonnes chaussures pour la montagne. Franck Desplanques, le rédacteur en chef de l'émission, me l'a formellement interdit. On peut leur donner des choses, mais de chez-eux. Ils ont leur vie, et il faut y veiller". Finalement, la production a laissé autre chose aux Afars : "Oui, mais pas des vêtements. Plutôt un dromadaire et une centaine de kilos de sucre et de farine. Ils ont davantage besoin de cela. La paire de lunettes de soleil Quechua, ça aurait plutôt cassé quelque chose. Attention aux cadeaux empoisonnés : on peut aider mieux et autrement".

Par Alexia Felix