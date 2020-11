René Malleville quitte TPMP : la surprenante proposition de Stéphane Tapie

Cyril Hanouna a dû faire face ce jeudi 19 novembre 2020, au départ de l'un des chroniqueurs de son équipe de "Touche pas à mon poste". Tout a commencé mercredi 18 novembre, quand, durant une intervention de René Malleville, Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire se sont mis à rire nerveusement durant plusieurs minutes. Furieux, l'ancien syndicaliste quittait le plateau avant d'exprimer sa colère sur les réseaux sociaux. En voulant soutenir René Malleville, les internautes sont ensuite allés jusqu'à menacer de mort Benjamin Castaldi... qui a fini par quitter les réseaux sociaux, à bout de souffle.



Face à l'ampleur de la situation, Cyril Hanouna a donc organisé ce jeudi 19 novembre, une confrontation entre tous les protagonistes. Les excuses de Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire n'ont malheureusement pas suffi à retenir René Malleville qui, se disant "constamment humilié", a réitéré son souhait de quitter le show et de retourner à Marseille auprès de sa famille.

Stéphanie tapie fait une surprenante proposition

Cet épisode houleux a fait réagir de nombreux internautes dont Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie. "Tu sais ce que tu représentes pour moi et c’est pas ici que je vais m’étendre sur le nombre d’anecdotes que l’ont a partagé et qu’on partagera encore" a écrit le jeune homme. Pour convaincre René Malleville de revenir, Stéphane Tapie lui a donc fait une surprenante proposition : "Cyril Hanouna est mon ami depuis 25ans et il est sincèrement triste que tu aies pris cette décision. Voilà ma proposition : Lundi on va tous les deux sur le plateau et on met le feu à la marseillais. Dis-moi oui !".



Très enjoué par cette idée, Cyril Hanouna a répondu "Je suis ok !" au tweet de Stéphane Tapie. Juste avant, l'animateur de C8 n'avait pas manqué de commenter l'affaire dans un autre tweet : "On a bu un pastis avec mon René et il sait comme je l'aime ! Je serai toujours là pour lui ! Et il ne faut pas oublier qu'il a 73 ans et que c'est un mec de ouf. Et j'espère qu'il va revenir un jour, je ne désespère pas" a-t-il écrit.



