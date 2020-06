Réouverture des restaurants - Emmanuel Macron : Philippe Etchebest le met en garde

La nouvelle allocution d’Emmanuel Macron de ce dimanche 14 juin a été l’occasion d’apprendre que toute la France passait en zone verte, et que les restaurants vont pouvoir rouvrir totalement en île de France. Une bonne nouvelle pour les restaurateurs, mais qui a provoqué une nouvelle inquiétude pour Philippe Etchebest. Après l’intervention du président, le chef cuisinier a été invité à s’exprimer sur France 2. Et rapidement, le juré de Top Chef a rappelé que malgré les annonces, le taux de remplissage des restaurants restait insuffisant : "Le chiffre d'affaires aujourd'hui réalisé est à peu près à 45%. Alors c'est une très bonne nouvelle pour les restaurateurs de l'Ile-de-France, mais avec des distanciations sociales et un modèle économique qui sera réduit de moitié, donc qui ne sera pas viable malheureusement".

"Ne regardez pas ailleurs"

Après avoir confirmé avoir rencontré Bruno Le Maire, ministre de l’économie, Philippe Etchebest s’est adressé directement à Emmanuel Macron: "Il doit faire quelque chose maintenant. C'est lui le patron. C'est lui le boss. Alors si notre proposition n'est pas bonne, alors il faut en trouver une autre rapidement pour sauver le secteur et tous ceux qui dépendent de notre activité économique. Alors j’ai envie de dire, monsieur le Président, l'hôtellerie restauration et plus largement le tourisme est en grand danger. Alors ne regardez pas ailleurs. J’ai entendu “force vive”, j’ai entendu “travail”, nous sommes ces forces vives. Nous participons largement au système économique et social de la France à travers nos impôts, nos taxes, l’URSSAF, justement pour que ce système fonctionne. Si nous n'existons plus demain, ce sera beaucoup plus compliqué, je vous l’assure".

Par Alexia Felix