Richard Anconina : Ces acteurs qui ont refusé son rôle dans La vérité si je mens

Ce mercredi 5 février, Richard Anconina est à l’affiche du téléfilm policier "Un mauvais garçon", sur France 2. Le téléfilm est diffusé dans le cadre d’une soirée thématique sur la réinsertion des anciens détenus. La diffusion d'"Un mauvais garçon" sera suivie dès 22h30 d’un débat sur le thème : "Est-on coupable à jamais ?" animé par Julian Bugier. Dans cette fiction, Richard Anconina incarne un professeur d’université, rattrapé par son passé judiciaire. Il a beau avoir changé de nom et s’être totalement réinséré, petit à petit, tout le monde va lui tourner le dos. L’acteur est rare sur le petit écran mais ce téléfilm lui tient à cœur. "La réinsertion, c’est vital", a-t-il répété dans "C à Vous" dont il était l’invité mardi 4 février. On le voit plus souvent au cinéma et surtout dans un tout autre registre : la comédie.

La vérité si je mens : Bruno Solo et Guillaume Depardieu avaient été approchés

Richard Anconina a débuté en 1978 et joué dans quarante films depuis le début de sa carrière. En 1983, il donne la réplique à Coluche dans "Tchao Pantin". S’en suivront quelques films passés inaperçus avant le carton de "La vérité si je mens !" Richard Anconina joue Eddie Vuibert, un jeune chômeur qui fait semblant d’être juif pour gravir les échelons. Le film sera un succès au box-office et Richard Anconina renouera avec son rôle dans les deux suites. Pourtant, à la base, ce rôle ne lui était pas destiné. Les producteurs du film avaient d’abord pensé à Bruno Solo, puis à Guillaume Depardieu, voire Antoine de Caunes et même Albert Dupontel ! Tous ont été approchés mais ont finalement décliné la proposition. Richard Anconina qui ne devait avoir qu’un rôle subalterne fera des pieds et des mains pour obtenir finalement celui d’Eddy, avec le succès que l’on connaît…

Par Mélanie C.