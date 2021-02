Richard Berry accusé d’inceste : Coline Berry explique pourquoi elle n'a pas parlé avant

En janvier dernier, Coline Berry, la fille de l'acteur Richard Berry, a porté plainte contre son père pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Celle qui a aujourd'hui 45 ans accuse son père de l'avoir initiée à des jeux sexuels, entre ses 8 et 10 ans.



A l'annonce de cette plainte, l'acteur de 70 ans est immédiatement sorti du silence pour nier ces faits sordides. Il s'est ensuite muré dans le silence, laissant les autres membres de sa famille à savoir sa soeur Marie, sa femme Pascale Louange, son ex-femme Jeane Manson, mais aussi son autre fille Joséphine Berry, prendre publiquement sa défense.

Coline Berry se confie sur sa plainte

De son côté, Coline Berry a pu compter sur le soutien de sa mère, la comédienne Catherine Hiegel, et de sa cousine Marilou Berry. Ce lundi 15 février, pour la première fois depuis le début de l'affaire, Coline Berry s'est exprimée à la radio. Celle qui accuse son père d'inceste a pris la parole sur les ondes de France Info et révèle les raisons qui l’ont poussée à parler après tout ce temps : "Il y a plusieurs périodes de ma vie où j’ai pensé faire cette démarche" a-t-elle avancé ce lundi. Elle explique ensuite que c'est par crainte de "faire du mal à d'autres" qu'elle a gardé le silence : "Ma grand-mère me disait d’attendre qu’il soit mort parce qu’on fait tout exploser. J’avais bien conscience de tout ce que ça implique" a-t-elle affirmé. La sortie du livre de Camille Kouchner l'a finalement convaincue de prendre la parole : "C’était ça ou j’en crève en fait" a-t-elle expliqué avant d'ajouter que sa plainte était "vitale". "Je suis même heureuse et contente qu’il puisse y avoir une enquête sérieuse, pointilleuse. C’est peut-être très candide, mais je suis sereine et ça m’a apaisée. Je suis complètement soulagée" a-t-elle ajouté.

Par E.S.