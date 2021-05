Richard Berry accusé d'inceste : Élie Chouraqui "bouleversé", il réagit à l'affaire (Exclu vidéo)

En février dernier, Richard Berry a fait la Une des médias à la suite des accusations faites par sa fille, Coline. Cette dernière l'a accusé d'inceste lorsqu'elle était enfant. Alors qu'une enquête a été ouverte, l'acteur de 70 ans était sorti du silence auprès du "Point", réfutant les dires de sa fille. "Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père. Il y a quarante-cinq ans naissait ma fille Coline. Alors qu'elle avait deux ans, sa mère et moi nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles", disait-il.

Et de poursuivre : "Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été ‘abusée’. Son récit a évolué avec le temps. Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs, ou de l'actualité. Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses".

"J'ai été témoin de cet amour"

Alors que sa fille Coline a donné sa première interview télévisée sur l'affaire en mars dernier, Richard Berry a pu compter sur le soutien de certaines personnalités. Ce lundi 10 mai 2021, dans "L'instant de Luxe", Elie Chouraqui a réagi. "Richard Berry est quelqu'un qui m'est très cher. Il traverse en ce moment une tempête et surtout ne jugeons pas. Vous savez, j'ai une situation compliquée. Je suis l'ami de Richard Berry depuis toujours - on est presque de la famille - et Coline, sa fille, est ma filleule. Je suis donc dans une situation particulière", a-t-il commencé. Comment le gère-t-il ? "C'est de soutenir les deux côtés dans leurs névroses, leurs angoisses et leurs désespérances. Il faut surtout rester très en dehors de tout ça quand on n'est pas eux", a-t-il répondu à Jordan de Luxe.

Etait-il au courant de ces histoires familiales ? "Non (...) Quand j'ai appris ça, j'ai appelé Coline, puis Richard Berry. Ils étaient tous les deux désespérés d'une façon différente. J'ai essayé de calmer les choses en disant : 'Si Coline a des choses à dire, faut qu'elle les dise, si Richard a des choses sur lesquelles il doit répondre, il faut qu'il réponde'. Ce sont deux êtres que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour eux (...) Personne ne sait ce qu'il s'est passé, surtout pas moi", a-t-il précisé. Et de poursuivre : "C'est un cataclysme pour un homme (...) J'ai été témoin de cet amour. Il l'aime toujours je pense au fond de lui-même (...) Ça me bouleverse, c'est quelque chose qui me fait très mal". Quant à la carrière cinématographique de Richard Berry, Elie Chouraqui se veut optimiste. "C'est un grand acteur. Il va reprendre son destin en main (...) Une partie du public va l'adorer, l'autre lui jettera peut-être des pierres (...) On est en plein dans 'Me Too', 'Balance ton porc' il y a un activisme féministe très fort, ce que je trouve plutôt bien, en règle générale. Ces gens-là vont réagir", a-t-il conclu.

