Richard Berry accusé d'inceste : L'acteur et sa fille réunis pour un même combat

Le 14 avril dernier, la Cour de cassation a rendu son verdict. L'homme qui a assassiné et défenestré Sarah Halimi, une sexagénaire juive, en 2017, ne sera pas jugé. La justice a confirmé l’irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, car ce dernier était sous l'emprise de cannabis au moment du meurtre. À la suite de cette décision, Emmanuel Macron a fait part de son incompréhension et il n'a pas été le seul. De nombreuses personnalités se sont mobilisées, comme Arthur, pour exprimer leur colère. Sur son compte Instagram, le présentateur de "Vendredi tout est permis" a partagé une vidéo choc qu'il a intitulée "J'ai décidé de me mettre à la drogue". "J'ai envie de vous parler d'un truc perso, j'ai décidé de me mettre à la drogue, de fumer des pétards", a-t-il démarré avant de poursuivre : "Parce qu'il semblerait qu'en France, quand tu es sous l'effet de la drogue, tu ne vas pas en prison, on ne te juge même pas." À la fois bouleversé et dépité par la décision de la justice, il a ajouté : "Tu peux voler, braquer une banque, rouer de coups une vielle dame, tu peux lui casser le visage en mille morceaux et la jeter par la fenêtre en la traitant de salle juive et tu ne vas pas être jugé."

Un même combat

Richard Berry, qui a récemment été accusé d'inceste, a également rejoint ce combat, tout comme sa fille, Coline Berry. Une cause qui les a réunis pour la première fois depuis que le scandale d'agressions sexuelles les concernant a éclaté. Au lendemain du verdict, Richard Berry a publié sur son compte Twitter une caricature de Chereau où deux personnages discutent. "Si je tue une personne parce que je suis sous l’emprise du cannabis, c’est une situation aggravante", déclare le premier pendant que l'autre rétorque : "Oui, mais si tu tues sous l’emprise du cannabis une vieille dame juive chez elle, ce sont des circonstances atténuantes". De son côté, Coline Berry a aussi fait part de sa colère sur son compte Instagram, ce lundi 19 avril. Elle a appelé ses abonnés à prendre part à un grand rassemblement pour dénoncer cette injustice, le dimanche 25 avril sur la Place du Trocadéro. Le père et la fille y participeront-ils ?

Par Solène Sab