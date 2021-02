Richard Berry accusé d'inceste : sa femme Pascale Louange réagit et publie un étrange message

Les prises de paroles des membres de la famille Berry se succèdent depuis l'annonce d'une plainte déposée contre Richard Berry, par sa fille Coline. A 45 ans, Coline Berry a décidé d'attaquer son célèbre père en justice et a ainsi déposé une plainte pour viol, agression sexuelle et corruption de mineur. La mère de famille soutient que son père aurait eu des comportements incestueux et l'aurait forcée à participer à des jeux sexuels... sous les yeux de sa compagne de l'époque, la chanteuse américaine Jeane Manson.



Suite à son témoignage, Coline Berry a été soutenue par sa cousine Marilou Berry et par la mère de celle-ci, Josiane Balasko qui ont relayé le message "Soutien à Coline Berry" sur Instagram. Elle est également épaulée par sa mère, la comédienne Catherine Hiegel. De son côté, Richard Berry est défendu par son autre fille de 29 ans, Joséphine Berry, mais aussi par son ex-femme Jeane Manson et sa fille Shirel qui ont toutes deux été mentionnées dans la plainte de Coline Berry.

Pascale Louange sort du silence

C'est désormais au tour de Pascale Louange, l'actuelle épouse de Richard Berry, de sortir du silence. Ce jeudi 4 février 2021, l'actrice de 49 ans a publié un énigmatique message sur les réseaux sociaux. "Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous" a-t-elle en effet posté dans sa story Instagram. Une façon subtile d'évoquer la plainte déposée par Coline Berry contre son mari ? Mariée à Richard Berry depuis 2016, Pascale Louange est la mère de Mila, la troisième fille de l'acteur née en 2014.



Dans une interview accordée au journal "Le Monde", Richard Berry a fermement nié les accusations de viol mais a néanmoins reconnu avoir été violent avec ses anciennes compagnes.



Par E.S.