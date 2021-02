Richard Berry accusé d'inceste : "sidérée, son ex Jeane Manson prend sa défense

Alors que le mouvement #MeTooInceste bat son plein, l’acteur Richard Berry vient d’être accusé de viol et attouchements sexuels par sa fille aînée de 45 ans, Coline Berry. Si l’acteur de 70 ans a immédiatement démenti les faits via les réseaux sociaux, sa fille a enfoncé le clou en témoignant. "C’est cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n’a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires, c’est elle qui a déposé plainte" a déclaré la mère de famille.

Coline Berry a publiquement reçu le soutien de sa mère, la comédienne Catherine Hiegel, mais aussi celui de sa cousine, l’actrice Marilou Berry qui est sortie du silence ce mercredi 3 février 2021 sur Instagram.

Jeane Manson défend Richard Berry

Et c’est désormais au tour de Jeane Manson de prendre la parole. La chanteuse américaine qui était la compagne de Richard Berry au moment des faits reprochés, est elle aussi citée dans la plainte déposée par Coline Berry. Dans un communiqué qui vient d’être rendu public, Jeane Manson prend alors la défense de son ex : "Cette démarche semble inspirée par le fort ressentiment d’une fille à l’égard de son père, dans des relations familiales tumultueuses" avance-t-elle. "Monsieur BERRY vient de dénoncer ces accusations invraisemblables. Je m’associe pleinement à son démenti, je réfute et je conteste avec force, l’existence de tels faits. Jamais durant une courte vie commune, je n’ai constaté de comportements inappropriés de celui-ci, sur Coline".

Furieuse d’avoir été mêlée à cette sordide affaire, la chanteuse écrit ensuite : "Ces accusations ignobles sont à contresens de mes valeurs morales, de mon sens maternel et de mon éducation. Je suis sidérée et profondément blessée d’être prise à partie dans un règlement de comptes familial".



Par E.S.