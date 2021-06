Richard Berry : France 3 change d'avis à propos de la diffusion d'un téléfilm

Richard Berry vit une période compliquée. Le 2 février dernier, Le Point révélait que la fille de l'acteur avait porté plainte contre lui pour viol, agression sexuelle et corruption sur mineur. Des accusations extrêmement graves que Richard Berry nie de toutes ses forces depuis : "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses" a-t-il ainsi assuré quelques heures après les révélations de sa fille. Dans la foulée, France 3 avait annoncé la déprogrammation express de "La loi de Damien", un téléfilm dans lequel joue Richard Berry et qui devait être diffusé quelques jours après la sortie de cette affaire.

France 3 revient sur sa décision

Le service public s'était alors justifié en expliquant ne pas vouloir "perturber les démarches juridiques". Une décision qui avait été jugée scandaleuse par l'avocat de Ricard Berry, Me Hervé Temine : "Surréaliste. On cloue au piloris, on efface un homme et sa carrière en dehors de tout procès et de toute condamnation judiciaire. Une autre forme de cancel culture en somme" avait-il regretté dans C à vous. Finalement toutefois, il semblerait que France 3 soit revenu sur sa décision. "La loi de Damien" sera en effet diffusé ce vendredi soir à 21h05 et ce alors que les fameuses "démarches juridiques" que la chaîne ne voulait pas perturber sont toujours en cours.

Par Benjamin S.