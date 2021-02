Richard Berry : François Berléand indigné par la déprogrammation de France 3

La déprogrammation d'un téléfilm avec Richard Berry provoque le débat. Ce vendredi 12 février, France 3 a décidé de ne pas diffuser La loi de Damien dans lequel joue l'acteur accusé d'inceste par sa fille Coline Berry. Alors qu'une affaire judiciaire est en cours, la chaîne du groupe France Télévisions a expliqué dans un communiqué de presse son choix : "Afin de ne pas perturber les démarches juridiques dont la presse se fait l'écho entre Richard Berry et sa fille, et en accord avec les ayants droits, France 3 décale La loi de Damien et le remplace par La loi de Julien dans lequel figure Jean-Pierre Darroussin". Mais cette décision a suscité l'indignation auprès de l'avocat de Richard Berry, Me Hervé Temime, très en colère dans C à vous, ainsi que François Berléand.

Un choix "scandaleux"

L'acteur qui donne la réplique à Richard Berry dans le téléfilm déprogrammé, a partagé sa colère dans TPMP ce jeudi 18 février. Dans un enregistrement audio, François Berléand a évoqué sa surprise en découvrant ce choix qu'il juge "scandaleux" : "J'ai été d'abord extrêmement surpris parce que tant qu'on n'est pas jugé coupable, on est innocent, et France 3 a décidé qu'il était coupable. Donc c'est très particulier que le service public puisse se permettre une telle chose". L'acteur a déploré que "la présomption d'innocence" soit "bafouée" en France, avant de faire un parallèle avec l'affaire Roman Polanski. La veille, Cyril Hanouna avait également fustigé cette déprogrammation en dénonçant "de la démagogie".

Par Marie Merlet