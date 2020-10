Richard Orlinski : son enfance face à un père violent, il raconte (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle de sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis le lancement du programme sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" a reçu Djibril Cissé, Clara Morgane, Booder, Jean-Pierre Castaldi ou encore Elsa Esnoult. Lors de son passage, cette dernière avait évoqué le souvenir de sa grand-mère disparue. Un moment chargé en émotions pendant lequel l'ex-candidate de "Danse avec les stars" n'avait pu retenir ses larmes.

"Ma grand-mère, qui elle avait la passion du cinéma, m'a toujours dit : 'Elsa, toi je te ne vois pas dans les études, genre Bac+10 ou un métier on va dire raisonnable. Suis tes rêves'. Elle s'était toujours mise un petit peu contre mes parents à dire : 'Laissez-là tranquille, laissez être ce qu'elle doit être", disait-elle. Et de poursuivre, les larmes aux yeux "Ce qui me fait juste de la peine, c'est que je me dis que j'aurais aimé qu'elle me voit aujourd'hui".

"Il y avait beaucoup de violence"

Cette semaine, Evelyne Thomas a reçu de nouvelles personnalités dans son émission, dont Richard Orlinski. Dans un extrait inédit, le sculpteur est revenu sur son enfance, évoquant le divorce de ses parents et ses rapports "très conflictuels" avec son père. "On ne choisit pas ses parents", a-t-il commencé avant de poursuivre : "Ces rapports conflictuels m'ont permis d'être celui que je suis. S'il n'y avait pas eu ces brimades, cette sévérité, cette violence, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'ai pas d'animosité, je le remercie plutôt qu'autre chose".

Sur ces brimades, l'animatrice a voulu en savoir plus. "Il ne vous encourageait pas dans ce que vous faisiez ?" lui demande-t-elle. Ce à quoi il répond : "Il y avait beaucoup de violence en réalité à la maison. Je ne me rappelle pas de mon père en train de me prendre dans ses bras. C'était chaud, ça a été très, très loin".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV