RMC - Jean-Jacques Bourdin : Anne Nivat lui déclare son amour avant sa dernière matinale

Près de 20 ans après son arrivée sur la matinale de RMC, Jean-Jacques Bourdin s’apprête à faire ses adieux à son émission "Bourdin Direct" ce vendredi 10 juillet. Alors qu’il a confirmé la nouvelle en direct il y a quelques jours, RMC a pris la parole dans un communiqué pour annoncer le nom du successeur de Jean-Jacques Bourdin : "À partir du lundi 24 août, Apolline de Malherbe prendra les commandes de la matinale de RMC et en simultané sur RMC Découverte, du lundi au vendredi, de 6h à 8h30. Elle sera la première femme à présenter une matinale info radio/ TV en France". RMC a fait savoir que la journaliste sera "accompagnée d’une équipe de journalistes" et qu'elle "apportera son regard quotidien sur l’information avec des débats et recevra chaque matin les acteurs de l’actualité. Les auditeurs et téléspectateurs seront toujours au centre des échanges".

"On t'aime"

Et avant de présenter sa toute dernière matinale, Jean-Jacques Bourdin a eu droit au soutien de sa femme Anne Nivat. Ce jeudi 9 juillet, Anne Nivat s’est emparée de son compte Twitter pour passer un tendre message au journaliste : "Mon amour, ce vendredi 10 juillet, c'est la dernière fois que tu me réveilleras à 4h15 parce que tu pars pour ta matinale. Enfin on pourra dormir un peu plus.Le jour où tu m'as interviewée dans ce studio de RMC le 4 octobre 2004 a changé ma vie. Puis notre fils est né. On t'aime !". Une belle déclaration qui a fait réagir les internautes : "Je trouve ça joli une femme connue qui exprime son amour", "Tellement mignon", "joli message plein de bienveillance".

Mon amour ce ven10 c la dernière fois que tu me réveilleras à 4.15 parce que tu pars pour ta #matinale @RMCinfo. Enfin on pourra dormir un peu plus Le jour où tu m’as interviewée dans ce studio de RMC le 4 octobre 2004 a changé ma vie. Puis notre fils est né! On t’aime! — anne nivat (@AnneNivat) July 9, 2020

Par Alexia Felix