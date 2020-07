RMC : Jean-Jacques Bourdin confirme son départ de la matinale

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe le 4 juin dernier. Nos confrères du Parisien avaient annoncé le départ de Jean-Jacques Bourdin de la matinale de RMC "Bourdin Direct" qu’il présentait depuis 2001 : "Le journaliste ne quitte d'ailleurs pas la station : il conservera son interview politique de 8h30, un rendez-vous phare à deux ans de l'élection présidentielle. C'est l'un des entretiens politiques les plus regardés de France et Jean-Jacques Bourdin souhaite s'y consacrer pleinement en vue de l'élection présidentielle de 2022". Et alors qu’il n’avait toujours pas confirmé la nouvelle, c’est dorénavant chose faite. Ce mardi 30 juin, le journaliste a annoncé son départ en direct alors qu’il s’entretenait avec un entrepreneur qui évoquait les conséquences économiques de la crise du Covid-19. "Moi je pars le 10 [juillet, ndlr], mais avant le 10 tu nous tiens au courant ! Je pars en vacances et puis tu ne me retrouveras pas à la rentrée, je te le dis tout de suite ! Mais on en reparlera plus dans la journée. Tu verras, il y aura un communiqué qui va être publié".

Le nom de son successeur révélé

Si Jean-Jacques Bourdin n’a pas voulu en dire davantage, RMC a rapidement pris la parole dans un communiqué, pour annoncer le nom du successeur de Jean-Jacques Bourdin : "À partir du lundi 24 août, Apolline de Malherbe prendra les commandes de la matinale de RMC et en simultané sur RMC Découverte, du lundi au vendredi, de 6h à 8h30. Elle sera la première femme à présenter une matinale info radio/ TV en France". RMC a fait savoir que la journaliste sera "accompagnée d’une équipe de journalistes" et qu'elle "apportera son regard quotidien sur l’information avec des débats et recevra chaque matin les acteurs de l’actualité. Les auditeurs et téléspectateurs seront toujours au centre des échanges". De son côté, Jean-Jacques Bourdin continuera sa fameuse interview politique à 8h30.

Par Alexia Felix