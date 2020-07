RMC - Jean-Jacques Bourdin : ses adieux émouvants pour sa dernière matinale

Que d'émotions pour Jean-Jacques Bourdin en ce vendredi 10 juillet. Près de 20 ans après son arrivée sur la matinale de RMC, le journaliste a fait ses adieux à son émission "Bourdin Direct". Le 30 juin dernier, il a confirmé la nouvelle de son départ à l'antenne en direct. Dans la foulée, RMC a pris la parole pour annoncer le nom de son successeur. "À partir du lundi 24 août, Apolline de Malherbe prendra les commandes de la matinale de RMC et en simultané sur RMC découverte du lundi au vendredi, de 6h30 à 8h30. Elle est la première femme info radio/TV en France". Pour ses premiers pas dans l'émission, la journaliste politique de BFMTV sera "accompagnée d'une équipe de journalistes". Son rôle sera d'apporter "son regard sur l'information avec des débats". Elle recevra "chaque matin les acteurs de l'actualité".

De l'émotion dans la voix

Avant de présenter sa toute dernière matinale sur RMC, Jean-Jacques Bourdin a pu compter sur le soutien de sa femme, Anne Nivat. La veille de son départ, elle lui a adressé un tendre message sur Twitter. "Mon amour, ce vendredi 10 juillet, c'est la dernière fois que tu me réveilleras à 4h14 parce que tu pars pour ta matinale. Enfin, on pourra dormir un peu plus. Le jour où tu m'as interviewée dans ce studio le 4 octobre 2004 a changé ma vie. Puis notre fils est né. On t'aime !" a-t-elle posté.

Au moment de prendre l'antenne, Jean-Jacques Bourdin a souligné "le lien qui s'est perpétué au fil des années" avec ses auditeurs. "Je tenais à vous remercier car sans vous, on ne peut jamais réussir", a-t-il continué. Non sans émotion, il s'est ensuite adressé à son équipe. "Tout le monde m'a préparé quelques surprises. Je commence à soupçonner des choses. Je vois toute l'équipe du matin et la journée réunie. Il se passe quelque chose, mais quoi ?" a-t-il lancé. Le journaliste de 71 ans a pu revivre les meilleurs moments de son émission avec la diffusion d'un best-of. Il a également reçu une caricature de Plantu, dessinateur de presse. Enfin, Nicolas Canteloup lui a passé un petit coup de fil. L'occasion pour lui de revenir sur sa carrière, non sans humour.

