Rokhaya Diallo : Pascal Bruckner l'accuse d'avoir "armé le bras des tueurs" de Charlie Hebdo

Ce mercredi 21 octobre, Elisabeth Quin recevait sur le plateau du "28 minutes" le philosophe Pascal Bruckner. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la prestation de ce dernier s'est vivement fait remarquer. Et pour cause, il a tenu des propos très choquants envers Rokhaya Daillo, présente également sur le plateau. Ils sont évidemment revenus sur le meurtre de Samuel Paty, professeur décapité pour avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo en classe. Pascal Bruckner a déclaré à la journaliste : "Votre statut de femme musulmane et noire, vous rend privilégiée, ça vous permet de dire un certain nombre de choses qui, si moi je les avais dites… notamment je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné avec d’autres la mort des 12 de Charlie…Vous avez poussé à la haine contre Charlie Hebdo, vous avez armé le bras des tueurs."

Mais Pascal Bruckner ne s'est pas arrêté là et a poursuivi : "Assumez la responsabilité de vos actes". Face à de tels propos, Rokhaya Daillo a immédiatement réagi : "Honnêtement je trouve ça très grave ce que vous faites, c’est vous qui incitez à la haine. J'ai uniquement fait valoir ma liberté d'expression". Pascal Bruckner ajoute ensuite : "Je n’incite pas à la haine, je vous mets en face de vos paroles qui ont entraîné des meurtres."

Les réactions ont été extrêmement nombreuses pour soutenir l'ancienne chroniqueuse de TPMP, sur Twitter : "Immense soutien à Rokhaya Diallo. J'espère puisqu'il est à nouveau invité sur de nombreux plateaux les prochains jours que les journalistes qui l'intervieweront pointeront et insisteront pas une fois mais plusieurs fois sur ces propos terribles", "Soutien total à Rokhaya Daillo, ses propos sont hallucinant de violence. Ce climat est flippant. Avec toi" ou encore "Je ne sais vraiment pas comment tu as pu garder ton sang-froid… Tout mon soutien Rokhaya".

Il y a les propos abjects, de Bruckner. Et il y a - c’est souvent le cas dans ce genre de d’émission - le silence, l’inaction des autres personnes présentes et de la production. Comme si de telles accusations pouvaient relever du simple « débat d’idées ».



Les propos de Pascal Bruckner en direction de Rokhaya Diallo sont proprement scandaleux.

