Rokhaya Diallo victime de racisme : Roselyne Bachelot saisit le CSA

C'est une séquence qui date d'octobre dernier. Sur l'antenne Sud Radio les chroniqueurs présents dans le studio lancent le débat "Diallo, Bruckner : les indigénistes ont-ils une part de responsabilité dans les attentats ?". Afin d'avoir plusieurs avis, les journalistes ouvrent l'antenne aux auditeurs. L'une d'entre elle intervient et tient des propos racistes envers la jeune femme. "Sans la France, Madame Diallo serait en Afrique avec 30kilos de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d'attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses". Les quatre personnes présentes dans le studio ne réagissent pas. Une séquence qui a vivement choqué la principale intéressée Rokhaya Diallo, qui a partagé la séquence sur son compte Twitter.

Rokhaya Diallo ajoute ensuite que "ces propos traduisent un mélange de mépris de « l’Afrique » (comme s’il s’agit d’un pays!) et de négation de la légitimité politique des non Blanc.he.s en France (+grossophobie)". Bien décidée à de pas se laisser faire, elle a également mentionné le CSA dans son post afin qu'ils prennent connaissance de l'extrait. Suite à cette polémique, le journaliste présent dans le studio a déclaré sur Twitter : "Jamais Sud Radio ne crédite et ne peut cautionner ce genre de discours à l’encontre de nos valeurs".

Des excuses acceptées par l'ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste mais qui n'ont pas empêché Roselyne Bachelot de saisir le CSA. Sur Twitter, la ministre de la Culture a annoncé que des mesures seraient évidemment prises afin de sanctionner ce genre de propos : "À la suite des propos abjects prononcés à l'encontre de madame Rokhaya Diallo sur l'antenne de Sud Radio, j'ai alerté ce soir le CSA. L'examen de cette séquence est indispensable. Les propos racistes n'ont pas leur place sur nos antennes".

