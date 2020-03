Roman Polanski : le récit glaçant de Renate Langer qui l'accuse de viol

Une semaine après la 45ème cérémonie des César, le sacre de Roman Polanski divise. Suite à l'annonce de sa victoire pour la meilleure réalisation, Adèle Haenel quitte la salle Pleyel craint à "La honte !", suivie par Céline Sciamma et le casting du film "Portrait de la jeune fille en feu". La maîtresse de cérémonie Florence Foresti ne remonte pas sur scène et se dit "écœurée" sur Instagram. Depuis, de nombreuses personnalités se sont exprimées et défendent ou non le cinéaste accusé de viol par plusieurs femmes. Parmi celles qui dénoncent les actes de Roman Polanski, Renate Langer. Cette actrice allemande aujourd'hui âgée de 63 ans accuse le réalisateur de viol lorsqu'elle avait 15 ans. "Balance ton post" a diffusé son témoignage glaçant jeudi 5 mars. Alors adolescente, Renate Langer raconte d'abord comment elle a rencontré Roman Polanski…

"Tout d'un coup il m'a attaquée"

"Je travaillais dans une boutique de prêt à porter à Munich et quelqu'un de l'entreprise m'a dit qu'il connaissait le professeur de ski de Roman Polanski (…) il m'a présentée à Roman Polanski qui m'a parlé de son nouveau film et il m'a dit que je serais parfaite pour le rôle principal". Puis l'actrice continue et raconte comment Roman Polanski aurait abusé d'elle. "En rentrant au chalet après le dîner, je me suis retrouvée seule avec Polanski dans cette maison. Puis tout à coup il m'a attaquée, j'ai vraiment, vraiment, essayé de me défendre. Vous savez, il n'est pas très grand mais il a une force incroyable et je n'avais aucune chance. J'ai essayé de le taper avec mes bottes, le taper dans l'entrejambe, ça l'a rendu encore plus en colère. Et ensuite il a attrapé ma main et m'a emmenée au premier étage. Il m'a jetée sur le lit, il m'a violée, c'était horrible".

Sur le plateau, les mots de l'actrice bouleversent les chroniqueurs qui restent sans voix. Cyril Hanouna précise que Renate Langer, qui fait partie des femmes qui accusent Roman Polanski, est une victime présumée car il y a la présomption d'innocence. L'actrice est sortie du silence en 2017 plus de 45 ans après les faits. Elle dit avoir attendu le décès de ses parents par peur de leur réaction. "Ma mère aurait fait une crise cardiaque. Je me sentais honteuse, perdue et seule" confie l'actrice au New York Times en 2017.

Par Non Stop People TV