Roman Polanski : Pourquoi il s'exprime si peu dans les médias

Roman Polanski est au cœur d'une polémique depuis plusieurs années. Une polémique ravivée par la dernière cérémonie des César. Accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, Roman Polanski a vu son film "J'Accuse" nommé à 12 reprises être récompensé trois fois. Un sacre qui a fait réagir. La première à dénoncer le résultat est l'actrice Adèle Haenel qui quitte la cérémonie en plein direct criant à "La honte !" Elle est suivie par d'autres actrices et la réalisatrice Céline Sciamma. Depuis cette 45ème édition des César les langues se dénouent. Il y a ceux qui prennent la défense d'Adèle Haenel et ceux qui défendent le réalisateur comme Fanny Ardant et Lambert Wilson. Mardi 10 mars, Hervé Temime, l'avocat de Roman Polanski, était l'invité de Yann Barthès dans "Quotidien".

"Il n'y a pas la moindre enquête en cours"

Face à Hervé Temime, le présentateur s'interroge sur sa présence, est-ce Roman Polanski qui lui a demandé de venir ? L'avocat répond par la négative, "certainement pas". D'après lui il serait "Très conscient du fait que sa parole serait particulièrement peu audible". Hervé Temime ajoute, "J'espère qu'avec le temps des choses peut-être plus constructives apparaitront et peut être aussi qu'une forme de mesure sera prise à l'égard de Roman Polanski que je ne veux pas victimiser". Quant à la discrétion de Roman Polanski - accusé de viol et d'agressions sexuelles par 12 femmes - dans les médias, Hervé Temime l'explique. "Ce n'est pas sur un plan médiatique qu'on peut répondre à des accusations publiques, qui ne sont pas corroborées par des plaintes, et qui ne sont pas corroborées par des enquêtes. Il n'y a pas la moindre enquête en cours concernant Roman Polanski". Des propos qui ont fait réagir les internautes.

#Polanski quand j’entends l’avocat je me lève et je me casse #Quotidien — touty sy (@toutysy) March 11, 2020

Il y'a l'avocat de Roman Polanski qui essaye d'embrouiller les gens et faire de son pédophile et couard de client, la victime. Fascinating. #Quotidien — Maureen (@Maukwd_) March 10, 2020

L'avocat de #Polanski OKLM :

- Les personnes x n'existent pas

- C'était il y a longtemps, dans un autre pays donc c'est ok

- L’imprescriptibilité, naaan ça sert à rien de donner de faux espoirs aux victimes #Quotidien — Law Cali (@MilleLaw) March 10, 2020

