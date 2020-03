Roman Polanski : Renate Langer qui l’accuse de viol invitée de Balance ton post

Alors que Roman Polanski vient d'obtenir le César du Meilleur réalisateur pour son film "J'Accuse", la parole des femmes semble plus que jamais, se libérer. Pour protester contre son sacre, plusieurs personnalités françaises telles que l'actrice et chroniqueuse Nadège Beausson-Diagne, la journaliste Giulia Foïs (la soeur de l'actrice Marina Foïs), ou encore l'animatrice Muriel Cousin (l'ex-femme de Stéphane Guillon), sont toutes sorties du silence ces derniers jours pour évoquer les viols dont elles ont été victimes.



Face à cet élan de dénonciation, Cyril Hanouna a décidé de donner la parole à une ancienne victime de Roman Polanski : l'actrice allemande Renate Langer. Selon les informations exclusives de Télé Loisirs, la comédienne qui tient un rôle dans le film "La jeune fille nue au chapeau" de Roman Polanski, sera présente ce jeudi 5 mars 2020, sur le plateau de l'émission "Balance ton post", sur C8, pour témoigner.

Un viol commis il y a 48 ans

Jugé aux Etats-Unis en 1977 pour abus sexuel sur mineur suite aux accusations d'une jeune fille de 13 ans, Roman Polanski n'a effectué que quelques jours de prison sur sa peine de 90 jours. Le réalisateur polonais avait ensuite fui le pays où il n'a d'ailleurs plus jamais remis les pieds et vit depuis cette date, entre la France et la Suisse. Depuis 1977, Roman Polanski a été accusé par une douzaine d'autres femmes de viols et agressions sexuelles mais n'a jamais été inquiété.



En 2017, le mari de Mathilde Seigner avait une nouvelle fois fait les gros titres suite au témoignage glaçant de Renate Langer. L'actrice allemande accuse elle aussi Roman Polanski de l'avoir violée en 1972, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Agée de 61 ans quand elle a enfin osé parler, Renate Langer avait expliqué avoir attendu le décès de ses parents et avoir eu un déclic en entendant le témoignage d'une autre victime présumée, une Américaine qui répond au prénom de Robin. La comédienne assure que le réalisateur lui aurait offert un rôle dans le film "Quoi" pour se faire pardonner de ce viol.



Renate Langer qui affirme avoir été violée par Roman Polanski dans une maison de Gstaad, en Suisse, sera le plateau de Cyril Hanouna pour témoigner à nouveau. Si ses accusations ont été déclarées prescrites par la justice suisse, l'ancienne actrice et star des années 80 tient néanmoins à délivrer son message pour tenter d'aider les autres victimes à parler.



Par E.S.