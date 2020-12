Romane Serda : ses terribles confidences sur Renaud

Faustine Bollaert présente depuis de nombreuses années maintenant l'émission "ça commence aujourd'hui". Diffusé tous les débuts d'après-midi sur France 2, le programme invite des personnalités ou anonymes pour se confier sur des périodes de leur vie, ou encore raconter une expérience.

A l'approche des fêtes, l'animatrice a décidé d'organiser une semaine très spéciale, spéciale célébrités. Et durant l'émission ces dernières reviennent sur des passages assez compliqués de leur vie.

Ce mercredi 9 décembre, Malika Ménard se confiait par exemple sur les attouchements qu'elle a subi alors qu'elle n'avait que 5 ans.

"Il pouvait être un peu humiliant"

Ce jeudi, c'est Romane Serda qui était invitée. La chanteuse s'est confiée sur sa relation avec Renaud. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière n'a pas été de tout repos. Et pour cause, le chanteur avait de gros soucis avec l'alcool et cela influençait évidemment sur le quotidien. "C'est un enfer, ça devenait quelque chose que je n'avais pas envie de vivre non plus. On ne peut pas. C'est à la personne de le décider. Je ne suis pas responsable ni de sa santé, ni de ses velléités, ni de ses envies" assure-t-elle.

Une addiction qui influençait parfois le comportement et l'attitude de Renaud : "Quand il avait super envie (de boire, ndlr), il pouvait me dire devant tout le monde : 'Non, mais, ne me fais pas ch**r !'. Il pouvait être un peu humiliant. 'C'est pas une gamine qui va me dicter ma loi'".

Par J.F.