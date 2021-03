Romane Serda victime de violences conjugales, elle raconte (Exclu vidéo)

Romane Serda était l'invitée exceptionnelle de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel cette dernière a parlé de Renaud, faisant de nouvelles déclarations sur son état de santé. "Il prend soin de lui. On se fait des balades. On se voit encore beaucoup (...) Je descend avec notre fils, on va le voir. Je suis là aussi. Il a besoin de voir son fils. Il est d'attaque, c'est juste que ce n'est pas un grand sportif. Sinon ça va. Il est en forme. Je l'ai eu au téléphone hier (...) Il se fait ch*** à cause du Covid, il aime bien sa culture, les bars (...) Alors que moi je m'ennuie dans un bar (...) Les bars lui manquent pour l'ambiance quoi", a-t-elle confié.

Elle a aussi fait des révélations sur l'entourage du chanteur. "Il y a un paquet de faux-culs autour de lui. C'est ça que je trouve difficile. Il n'y a pas forcément d'honnetêté", a-t-elle lâché. Et de préciser : "Alors, il y'en a moins aujourd'hui (...) ll y a des gens adorables autour de lui (...) Il y'en a, mais il n'y a pas que ça (...) C'était surtout à l'époque, aujourd'hui ça va. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pique-assiettes comme on dit, mais pas que, je ne veux pas généraliser. Il y a vraiment des gens adorables, que j'aime profondément. Les gens qui étaient profiteurs, ça ne marchait pas. C'était compliqué (...) Après les gens sont adorables avec lui".

"Il me bastonnait comme un malade"

Dans la suite de l'entretien, Romane Serda a évoqué sa vie personnelle, notamment cette période qu'elle a eu le plus de mal à gérer, à savoir les violences conjugales qu'elle a subies. "C'était avec un c**. Ça a été loin. J'ai porté plainte et il n'a pas eu grand-chose pour ce qu'il a fait", a-t-elle dit. Et de raconter : "Il m'a mise par terre, il m'a fait tomber, il était au-dessus, il me bastonnait comme un malade. Je ne peux pas situer dans le temps, parce que légalement, je n'ai pas envie. Personnellement, j'ai bien envie, même de dire son nom, il doit flipper s'il me regarde (...) Ce n'est pas Renaud... Lui, il l'appelle le co*****. Il sait qui c'est".

