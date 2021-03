Romane Serda victime de violences conjugales : Son témoignage glaçant dans TPMP

Romane Serda a brisé le silence. Ce lundi 8 mars, Jordan de Luxe a reçu l'ancienne compagne de Renaud dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Après avoir évoqué l'état de santé du chanteur, elle est revenue avec émotion sur les violences conjugales qu'elle a subies de la part d'un homme, dont elle ne souhaite pas dévoiler l'identité. "C'était avec un c**. Ça a été loin. J'ai porté plainte et il n'a pas eu grand-chose pour ce qu'il a fait", a-t-elle expliqué avant de poursuivre : "Il m'a mise par terre, il m'a fait tomber, il était au-dessus, il me bastonnait comme un malade. Je ne peux pas situer dans le temps, parce que légalement, je n'ai pas envie." Un témoignage glaçant qu'elle a tenu à raconter une nouvelle fois, ce mercredi 10 mars, sur le plateau de "Touche pas à mon poste".

"C'était terrifiant"

Face à Cyril Hanouna, Romane Serda a révélé la raison pour laquelle elle s'était déplacée sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour faire part de son témoignage. "Parce que ça arrive à plein de gens, parce que j'ai plein de copines qui ont été victimes de ça, qui sont souvent des personnalités atypiques, qui sont brillantes, mais qui se font quand même bouffer par ces mecs-là (...)" Elle est par la suite revenue sur son histoire et a commencé : "C'est le jour où j'ai décidé de quitter ce fameux co***** (...) Il est minuit, je dormais et en fait ça c'est mal passé. Mon fils dormait quand même au-dessus." Romane Serda est également revenue sur la première fois où cet homme avait été violent envers elle : "Il m'avait attrapée par les cheveux, il m'avait plaquée sur le lit et m'avait foutu des claques (...) Après il devient un ange en disant 'je suis désolé, je ne voulais pas te faire mal.'" L'ancienne compagne de Renaud a alors laissé une seconde chance à son agresseur, qu'elle qualifie de "pervers narcissique". Son ex l'a "manipulée" et était "humiliant" et elle a laissé passé ça... Jusqu'au jour où elle ne pouvait plus supporter son terrible comportement.

Cette fameuse nuit où elle a décidé de le quitter, elle a vécu un enfer. "Il m'a fait tomber. Je m'étais fait opérer des deux pieds et je ne pouvais pas marcher. Il m'a poussée, il m'a mise par terre et il m'a bastonnait. C'était terrifiant." Elle a même avoué qu'elle avait eu peur qu'il la tue. Un témoignage glaçant de la part de Romane Serda, dont de nombreuses femmes peuvent se reconnaître en elle.

"Il m'a foutu des claques"



Romane Serda, victime de violences conjugales, témoigne dans #TPMP. pic.twitter.com/knI8Ylv6cd — TPMP (@TPMP) March 10, 2021

Par Solène Sab