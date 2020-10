Romane Serda violée à 9 ans : les tristes confidences de l'ex-femme de Renaud dans TPMP

A 49 ans, Romane Serda a décidé de signer sa première autobiographie. Dans le livre "A la vie à l'amour", l'ex-femme de Renaud se livre sur son enfance, sur sa relation avec ses parents très libres et sur débuts en tant que chanteuse. Si bien entendu, l'artiste se livre sur son mariage avec Renaud, elle évoque également un sujet des plus sensibles : le viol subi alors qu'elle n'était qu'une enfant.



Dans son ouvrage, Romane Serda révèle en effet qu'elle n'avait que neuf ans quand elle a été abusée sexuellement par un garçon qui était plus âgé qu'elle. "Un jour comme les autres, il me propose de venir jouer chez lui à la ferme. A peine arrivée là-haut, il me saute dessus, arrache la fermeture éclair de mon short et tente de me pénétrer" écrit-elle.



"J'ai le souffle coupé, le cerveau paralysé. C'était si soudain, si violent que je ne réagis pas tout de suite. Il entre une fois en moi, je me débats, je crie et dans la bagarre, il ne peut pas s'enfoncer davantage" continue la chanteuse qui est maman d'un petit garçon prénommé Malone, fruit de son amour avec Renaud.

Romane Serda évoque la réaction de sa mère sur le plateau de TPMP

De terribles révélations que Romane Serda évoque pour la première fois dans ce livre. C'est d'ailleurs en lisant l'ouvrage que sa mère a été mise au courant. "Ma mère l'a appris dans mon livre" a avoué Romane Serda ce mardi 6 octobre 2020 alors qu'elle était de passage sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste". "Tu ne devrais pas parler de ça", lui aurait alors lancé sa mère. De quoi agacer l'ex de Renaud : "Mais si justement, ça arrive à plein de personnes et je pense qu'aujourd'hui, les langues se délient, et je suis heureuse de me rendre compte qu'on peut dire les choses sans honte. C'est important. Parce que ça arrive à pleine de gens" a-t-elle lancé face à Cyril Hanouna.



Par E.S.