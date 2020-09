Roméo Elvis accusé d’agressions sexuelles : Enora Malagré prend la défense d’Angèle

L’affaire ne cesse de faire beaucoup de bruits. Ce mardi 8 septembre, une internaute a accusé Roméo Elvis d’agression sexuelle. Et rapidement, le chanteur a répondu publiquement en confirmant la nouvelle sur Instagram, et a souhaité présenter des excuses publiques : "J'ai pris conscience d’avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant répondre à une invitation qui n’en était pas une. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne". Mais rapidement, la soeur de Roméo Elvis, Angèle, est devenue la cible des internautes. La chanteuse Belge a été contrainte de sortir du silence pour réagir à cette affaire : "De la même façon que je me bats aux côtés des minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes".

"ça va la misogynie hypertrophiée ?"

Angèle poursuit : "C’est d’autant plus important qu’il s’agit d’un proche et heurtant de l’apprendre ainsi. Une prise de conscience globale est à venir. Un changement des mentalités s’impose, encore, toujours et partout. C’est tout ce que je souhaite". Mais cette prise de parole n’a pas suffi à calmer les internautes en colère. Face à ce déferlement de haine envers Angèle, Enora Malagré est sortie de son silence sur Twitter pour apporter publiquement son soutien à la jeune femme en faisant référence à une autre affaire similaire, celle du rappeur Moha La Squale lui aussi accusé d’agression sexuelle : "Quand Moha La Squale est accusé d'agression sexuelle par une vingtaine de femmes, vous réclamez des preuves... Et quand Roméo Elvis est accusé d'agression sexuelle par une femme, vous harcelez ... sa soeur ? ça va la misogynie hypertrophiée ? ça vous fait pas trop souffrir ? Quand le sexisme régressera-t-il ?".

Par Alexia Felix