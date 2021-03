Roselyne Bachelot : Anny Duperey en colère contre la ministre, elle exprime son ras-le-bol (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a reçu ce mardi 16 mars 2021 Anny Duperey dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Dans un premier temps, l'ancienne star de la série "Une famille formidable" a réagi à la cérémonie des César qui a été diffusée le 12 mars dernier sur Canal+. Et autant dire que tout n'a pas été au goût de l'actrice de 73 ans. "La crotte de chien au début, là j'avoue que... On s'en fout ! On démarre une cérémonie qui valorise un métier, qui fait rêver les gens, en principe, et on commence avec une crotte, je ne comprends pas là (...) ll faut être un peu plus grand que ça quand même quand on fait ça. Marina Foïs, je l'ai trouvée plutôt bien (...) C'était très sympa (...) Mais ce que je reproche à la petite équipe qui a écrit des trucs comme ça, c'est qu'il y avait un côté potache entre nous. Même l'intervention du 'Splendid', ce n'était pas bien. Ça ne m'a pas fait rire", a-t-elle lâché.

Et de poursuivre sur l'intervention totalement nue de Corinne Masiero : "Je la connais, je l'aime beaucoup. C'est une comédienne qui fait d'elle-même un personnage (...) Elle a fait un coup de p***, je le dis en toute amitié. En faisant une chose pareille, elle savait parfaitement qu'on ne parlerait que de ça. Ça ne me choque pas plus que ça".

"Il n'y a pas de raison de laisser la culture comme ça"

Dans la suite de cet entretien, Anny Duperey n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Elle a d'ailleurs révélé que cette dernière "s'est tirée courageusement" avant la cérémonie des César. Et de poursuivre : "Elle est venue avant la représentation, elle nous a salués. Je lui ai dit : 'Roselyne, il faudrait se battre un peu plus pour nous'. Elle m'a dit qu'elle y travaille jour et nuit. Je crois que cette pauvre femme ne peut rien faire. J'en ai vraiment marre ! Il n'y a pas de raison de laisser la culture comme ça. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais à sa place. Je ne pense pas qu'elle aura le courage de donner sa démission. Je ne pense pas qu'un autre fera mieux".

