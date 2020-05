Roselyne Bachelot au bord des larmes après un reportage sur un Ehpad

Si les Français sont déconfinés depuis le lundi 11 mai, les soignants sont encore sur le front et ne relâchent pas leurs efforts car un traitement contre le coronavirus n’a pas encore été trouvé. Les Ehpad ont été extrêmement touchés par cette crise sanitaire inédite, 14 000 décès ont été déclarés. "C à vous" a proposé un reportage sur un Ehpad mercredi 20 mai. Roselyne Bachelot, invitée de l’émission, a été très touchée par les images. L’ancienne ministre de la Santé critiquée à son époque pour avoir acheté trop de masques et de vaccins s’est retenue de pleurer au moment de réagir. "Ce reportage est d’une émotion, d’une tristesse, ça vous arrache les larmes. J’ai du mal à répondre tellement je suis sous le coup de l’émotion" déclare Roselyne Bachelot.

"Un abandon dans les Ehpad"

Un peu plus tard dans l’émission, celle qui s’est insurgée face à une pétition en faveur de la chloroquine, a tenu à défendre les Ehpad dans le nouveau de plan de santé qui se dessine. "C’est évident que le fait que le médico-social n’ait pas été pris en compte dans les mesures de précaution. On le savait sur l’hôpital, mais on voit bien la chaîne qui s’est produite (…) Là ce n’est pas seulement une déficience, c’est un abandon dans les Ehpad. Ça demande à réfléchir sur le système de santé et il ne faut pas seulement qu’il soit ‘hospitalo-centré’" développe Roselyne Bachelot. Puis elle s’arrête dans son explication, prise par l’émotion. "Pardonnez-moi, j’ai du mal" déclare l’ancienne ministre avant que la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine reprenne la parole pour lui permettre de se remettre.

Par Valentine V.