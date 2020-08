Roselyne Bachelot dans Les Reines du Shopping : les premières images dévoilées

Les épisodes inédits de l’émission "Les Reines du shopping" débarquent sur M6 dès le lundi 24 août. Dans cette nouvelle saison, des candidates tenteront de décrocher le titre de reine du shopping décerné par Cristina Cordula. Et parmi les participantes, des figures bien connues des téléspectateurs comme Hapsatou Sy et Roselyne Bachelot seront au rendez-vous. Cette dernière a été vivement critiquée par les internautes qui estiment que la ministre de la Culture n’a rien à faire dans une émission de mode alors que le pays traverse une crise sanitaire. Face à la polémique, l’ancienne ministre des Sports a tenu à rétablir la vérité. Et elle cloue le bec de certains. Sur Twitter, elle explique que l’émission a été tournée il y a plusieurs mois, bien avant l’épidémie de coronavirus, et que les gains seront destinés à aider une association de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Roselyne Bachelot évoque sa couleur fétiche

Jeudi 20 août, Cristina Cordula a dévoilé les premières images inédites de Roselyne Bachelot dans l’émission. Les internautes découvrent celle qui a expliqué comment Jean Castex l’avait convaincue de revenir en politique arriver dans une boutique pour sa séance shopping. Alors qu’elle discute avec la vendeuse, elle explique rechercher "une tenue avec du métallisé". Face à une veste rose fuchsia, Roselyne Bachelot ne peut s’empêcher de lâcher : "Le rose, ça a été ma couleur. Ma vie en rose". Et elle évoque alors ce moment où, en 2008, elle est sortie du Conseil des ministres avec des crocs roses aux pieds ! La voix off de l’émission précise qu’il s’agissait d’un pari fait si la France ramenait 40 médailles des Jeux olympiques. Cristina Cordula commente alors cette tenue et ne s’y trompe pas : "Avec ton tailleur pantalon super chic, avec cette chaussure qui décalait complètement. Je suis sûre que tu as fait exprès !"

Par Valentine V.