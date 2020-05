Roselyne Bachelot fait une comparaison entre Didier Raoult et Donald Trump

La crise sanitaire inédite liée à la pandémie de coronavirus a fait émerger le nom d’un spécialiste dans les médias, celui du professeur Raoult. L’infectiologue et directeur de l’IHU Méditerranée-Infection à Marseille a défrayé la chronique en proposant un traitement au virus à base de chloroquine. Une proposition qui fait débat dans le corps médical et soulève des interrogations. Une chose est sûre, Didier Raoult ne laisse pas indifférent. Invitée de l’émission "C à vous" mercredi 20 mai, Roselyne Bachelot a comparé le spécialiste au président américain Donald Trump qui a déclaré prendre "une pilule tous les jours" de chloroquine en prévention.

"C’est la même personnalité"

"C’est très intéressant ce qui se passe avec Donald Trump. Parce que finalement il est sur la même doxa que monsieur Didier Raoult. C’est la même personnalité, c’est-à-dire des gens qui veulent absolument avoir raison contre la terre entière. C’est leur substance, c’est leur moteur, leur pétrole si j’ose dire" explique Roselyne Bachelot qui est apparue émue pendant l’émission. Puis elle ajoute, "Et d’avoir raison contre l’élite, d’avoir raison tout seul, c’est quelque chose de tout à fait enivrant".

La veille, Didier Raoult s’exprimait au micro de Radio Classique et s’en prenait à ses détracteurs, "ça doit être préventif de la folie, car ceux qui ne veulent pas prendre de l’hydroxychloroquine sont devenus complètement fous dans ce pays. Il y aura un examen à faire de réflexion, demander comment les médias se sont emballés". Une déclaration commentée par Roselyne Bachelot : "Ce qui est intéressant c’est de voir qu’à partir du moment où un problème est complexe, le bon sens ne va pas au cœur de la problématique car elle est trop complexe".

