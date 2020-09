Roselyne Bachelot ministre : Elle révèle sa réaction à la proposition de Jean Castex

Roselyne Bachelot enchaîne les interviews dans les médias. Ainsi le 31 août dernier, la nouvelle ministre de la Culture était présente dans Les Grosses Têtes sur RTL, et a beaucoup fait parler d’elle en lançant à l’équipe : "Dites donc les gamins, faut me garder ma place au chaud hein, parce que…". Des propos qui avaient provoqué la colère de Valérie Benaïm sur le plateau de TPMP : "Ce n’est pas un interim qu’elle est en train de faire. Elle n’est pas chez Manpower. Elle n’est pas en train de faire un remplacement d’intermittent. Ce qu’elle est en train de faire, c’est très important. C’est une action gouvernementale. Elle est ministre d’Etat. Elle ne peut pas juste passer une tête, venir au gouvernement deux minutes et demi, puis retourner faire du divertissement". Malgré les critiques, Roselyne Bachelot était présente dans C à Vous ce mercredi 9 septembre.

"J’ai craqué"

L’ancienne consultante de l’émission de France 5 a accepté de répondre aux questions d’Anne-Elizabeth Lemoine. Et rapidement, la présentatrice de C à Vous a expliqué qu’elle aurait voulu recruter Roselyne Bachelot dans son équipe : "J’ai vu le 6 juillet que je ne faisais pas le poids face à Jean Castex… Il n’y a rien qui aurait pu vous faire renoncer au fait de devenir ministre de la Culture ?". L’occasion pour Roselyne Bachelot de révéler sa réaction à l’appel de Jean Castex il y a plusieurs semaines : "Quand j’ai vu s’afficher sur mon écran de mon téléphone portable “Jean Castex”, le soir où il a été nommé ministre, juste après sa cérémonie à Matignon, je venais de dîner avec des amis, je me suis dis : “Merde, je suis rattrapée par la patrouille. Il était 23h30, pas loin de minuit, et il me dit : “Est-ce que tu es ministre à mes côtés ?” Alors je lui dis : “Non.” “Et ministre de la Culture ?” Et là, j’ai craqué".

Par Alexia Felix