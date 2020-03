Roselyne Bachelot : son coup de gueule contre le débat sur l'utilisation de la chloroquine

Après la Chine, l'Europe et plusieurs pays du monde ont été touchés par le coronavirus. Alors que l'Italie compte le plus de morts, la France a pris des mesures pour lutter contre la propagation du virus. Ainsi, tous les musées, restaurants et cafés ont été fermés. Le 17 mars dernier, le président de la République s'est directement adressé aux Français, leur annonçant une série de mesures, notamment celle du confinement.

Depuis deux semaines, la population doit rester chez elle pour limiter la diffusion de la maladie. En fin de semaine dernière, Edouard Philippe a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 15 avril, au moins. En plus d'avoir impacté le quotidien des Français, cette crise sanitaire a bouleversé le PAF. Des tournages de séries télévisées ont été suspendus par exemple. Enfin, plusieurs personnalités ont été testées positives au coronavirus, notamment le prince Charles.

"J'ai envie de cogner quoi !"

En pleine crise sanitaire, un homme fait énormément parler de lui dans les médias. Il s'agit du professeur Raoult, spécialiste des maladies infectieuses à Marseille. Contacté par Le Parisien, il estime avoir trouvé un remède à base de chloroquine contre le coronavirus. Un traitement thérapeutique qui divise. Si plusieurs personnalités lui ont apporté leur soutien, des scientifiques se sont dressés contre les effets secondaires de la molécule.

Invitée lundi 30 mars dans "C à Vous", Roselyne Bachelot a réagi à ce débat sur l'utilisation de la chloroquine. "Il me navre ce débat, parce que derrière, il y a des souffrances, il y a des gens qui attendent un traitement, il y a des gens qui voient mourir leurs proches et qui voient ce débat qui a l'air un peu d'une querelle de chiffonniers. J'ai envie de cogner quoi ! Je pense que chacun à sa part de responsabilités. Je voudrais qu'on en revienne là aussi a un peu de bienveillance". Et de poursuivre sur le professeur Didier Raoult : "Ce que je trouve dommage, c'est que c'est un grand infectiologue et une personnalité reconnue dans ce domaine, mais c'est le meilleur ennemi de lui-même, et le meilleur ennemi de sa démarche scientifique. Je trouve que s'il avait un peu de bonhomie, de respect pour d'autres professionnels qui sont des personnalités éminentes, ça marcherait mieux".

